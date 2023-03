Exigen acelerar tramitación de Ley Nain tras asesinato de Rita Olivares en Quilpué

Este lunes en horas de la mañana, un grupo de dirigentes, parlamentarios y ex ministro de Chile Vamos, exigieron al gobierno acelerar la tramitación de la Ley Nain 2, un proyecto que endurece las penas por ataques a funcionarios de Carabineros.

La solicitud se da luego de que este domingo en horas de la madrugada, falleciera la sargento de dicha institución, Rita Olivares, tras recibir un impacto de bala en la cabeza durante un procedimiento en Quilpué, para evitar un asalto a una vivienda.

En esta misma línea, el senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, dio un ultimátum al Gobierno para dar urgencia a los proyectos que tengan relación con la seguridad.

“Le queremos señalar al Gobierno que nosotros no vamos a legislar ningún proyecto más si es que no se pone urgencia a los proyectos de seguridad ciudadana y se despachan del Parlamento”, dijo al tiempo que pidió “la suspensión de la semana regional y la distrital en la Cámara de Diputados y en el Senado, para tratar de manera urgente”, reseña CNN.

“Se requiere, presidente, fortaleza al sentido de autoridad, a Carabineros y a la PDI. Hoy día no se sienten respaldados. Por tanto, el mensaje al Gobierno: no vamos a legislar ningún proyecto más si no se da urgencia y se despachan los proyectos de seguridad pública. Sistema integrado de inteligencia, estatuto de las policías, entregar todas las herramientas de una vez por todas y, por su puesto, despacho urgente la próxima semana de la Ley Nain 2”, finalizó.