Éxito histórico de 31 minutos: Récord de Guinness y espectacular aparición de Julieta Venegas en “Calurosa Navidad”

“Mi muñeca me habló”: La espectacular presentación de Julieta Venegas en “Calurosa Navidad” de 31 Minutos

La aclamada serie chilena «31 Minutos» celebra un hito sin precedentes con el estreno de su nueva película, «Calurosa Navidad», ahora disponible globalmente en Amazon Prime Video. Este lanzamiento no solo marca el regreso de los queridos títeres a la pantalla, sino que también fue coronado con un Récord Guinness logrado durante su estreno mundial en el Centro Cultural Matucana 100, donde más de 120 títeres desfilaron en una singular alfombra roja.

La cinta presenta una aventura navideña única. Una inusual ola de calor amenaza con arruinar la Navidad en Titirilquén, por lo que Juan Carlos Bodoque debe embarcarse en una misión al Polo Norte para salvar las festividades. Mientras tanto, el resto del equipo del noticiero, incluyendo a Tulio Triviño y Juanín, se queda preparando un evento especial para mantener vivo el espíritu navideño.

En medio de los preparativos, la película ofrece un momento musical extraordinario con la participación especial de la galardonada cantante y compositora mexicana Julieta Venegas. La artista interpreta una versión especial del tema «Mi muñeca me habló«, una colaboración que ha sido destacada como uno de los puntos culminantes de la producción, llevando alegría y música a los habitantes de Titirilquén.

La inclusión de Julieta Venegas no es un hecho menor. La multipremiada artista, con un Grammy y nueve Grammy Latinos en su carrera, así como una vasta trayectoria musical internacional, se suma al universo de «31 Minutos», fusionando su talento con el humor y la creatividad característicos del programa..

«31 Minutos: Calurosa Navidad» representa un nuevo éxito para la franquicia, que originalmente se estrenó en 2003 y se popularizó en toda Latinoamérica a través de canales como Nickelodeon y Cartoon Network. Esta nueva producción, disponible desde el 21 de noviembre en más de 240 países y territorios, demuestra la vigencia y el cariño del público por el noticiero de títeres.

