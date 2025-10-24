Éxito internacional y activismo animal: “No nací vegana” llega a su cuarta edición con contenido exclusivo

“No nací vegana” llega a su cuarta edición con contenido exclusivo: Éxito internacional

Imagen: Eliana Albasetti, junto al diputado Andrés Giordano y el psicólogo Gonzalo Arias, en el lanzamiento de la cuarta edición.

Co-fundadora de Santuario Empatía y autora de obras que promueven el respeto por los animales, Albasetti incorpora en esta nueva edición un capítulo inédito dedicado a los galgos, donde profundiza en la situación de los perros explotados por la industria de las carreras. En este apartado, la autora destaca el movimiento #GalgosLibres y subraya la urgencia de avanzar hacia una legislación que garantice la protección efectiva de todos los animales.

El libro de editorial Trayecto, también actualiza contenidos relacionados con el testeo animal en cosméticos, considerando las recientes regulaciones aprobadas en Chile, un paso relevante en la agenda por el bienestar animal. Con ediciones anteriores agotadas y una recepción entusiasta del público, la obra se consolida como una referencia para quienes buscan coherencia entre sus valores y sus acciones.

Más que un relato personal, “No nací vegana” se presenta como una guía práctica y cercana para quienes desean iniciar un camino hacia un estilo de vida libre de crueldad animal. A lo largo de sus páginas, Albasetti comparte su proceso de transición hacia el veganismo, abordando no solo la alimentación, sino también los aspectos éticos, emocionales y sociales de esta elección. La autora recalca que el libro no es una autobiografía, sino una herramienta accesible que busca acercar al público al veganismo de una forma amigable y empática, con la colaboración de destacados activistas y profesionales del área.

“Este libro nació desde mi propia contradicción. Llegó un momento en que entendí que no podía decir que amaba a los animales y contribuir a su sufrimiento en mis decisiones. Quise compartir ese proceso con amor para que cada persona pueda recorrer este camino”, señaló Albasetti durante el lanzamiento.

El evento de presentación de esta cuarta edición se realizó en el restaurante vegano Sapiens, en el corazón de Barrio Italia (Santiago), y reunió a figuras públicas, activistas y parlamentarios. Entre los espacios de conversación destacó el diálogo entre el diputado Andrés Giordano y el psicólogo Gonzalo Arias, quienes abordaron un proyecto de ley que busca integrar el respeto animal como principio fundamental en la educación chilena.

Asimismo, se llevó a cabo un panel sobre el proyecto de ley “Galgos Libres”, con la participación de la diputada Marisela Santibáñez, el rescatista Luis Martínez y la abogada Catalina Cuadra, quienes coincidieron en la urgencia de avanzar hacia políticas que aseguren una protección real y permanente para los animales.

“Los segundos en la boca de algo que te puede parecer ‘rico’ no valen la vida de nadie en este mundo. Es importante replantearnos. No nací vegana, pero moriré siéndolo”,

afirmó la autora, reafirmando su compromiso ético y activista.

Lejos de los mitos sobre el costo o la dificultad del veganismo, el libro explica de manera sencilla cómo incorporar este estilo de vida de forma práctica y accesible Con una mirada honesta, pedagógica y esperanzadora, “No nací vegana” invita a la reflexión y a la acción. Un libro que no solo inspira, sino que propone vivir con coherencia, respeto y empatía hacia todos los seres vivos.

Libro en buscalibre:

https://www.buscalibre.cl/libro-no-naci-vegana/9789564060033/p/53427843?srsltid=AfmBOoo1EM_Z89CBtOPUqw-BITZ6fEL5q-NlzaXg436UyxBtyt8Bw7Kg

Libro en Trayecto Editorial: https://editorial-trayecto.cl/producto/no-naci-vegana/

Por: Daniela Seguel Cornejo.