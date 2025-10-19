Exjuez de Villarrica enfrenta juicio tras ser acusado de abusar y violar a nieto: 4 años se demoró la formalización

Ex Juez de Villarrica enfrenta juicio por acusación de abuso y violación de su nieto

La inminente celebración de un juicio por graves delitos sexuales contra un exjuez de Policía Local de Villarrica ha evidenciado un marcado dilema en el tratamiento informativo. Según informó Radio Bío Bío, el acusado, cuya identidad omiten «por resguardo a la víctima», enfrentará un juicio oral. Por su parte, el medio Araucanía Diario identificó al procesado con su nombre e imagen, revelando que la denuncia fue interpuesta por su propio nieto y que un familiar de la víctima había tomado contacto con el equipo editorial. En este caso, procederemos a identificar al acusado con sus iniciales: S. A. Z. C. o con su nombre de pila: “Sergio”.

La investigación fiscal, según detalló la corresponsal para Radio Bío Bío, está a cargo del fiscal Ítalo Ortega Silva y sostiene que los ilícitos —abuso sexual reiterado y violación de menor de 14 años— se cometieron entre 2008 y 2014. La fuente oficial indicó que los hechos ocurrieron durante vacaciones en la vivienda del imputado, quien es acusado de perpetrar «actos de relevancia y significación sexual en perjuicio del menor».

Desde la perspectiva de Araucanía Diario, se criticó la dilación del proceso, señalando que «cuatro años demoró la fiscalía regional en formalizar» al entonces juez en ejercicio. El medio afirmó que, debido a esta demora, el ex juez S. A. Z. C. «se mantuvo en el cargo, hasta que tranquilamente jubiló», información que habrían recibido tras la comunicación de un familiar del menor afectado.

De acuerdo con la información proporcionada por ambos medios, el Ministerio Público solicita penas acumulativas que superan los 30 años de prisión: 13 por el delito de abuso sexual reiterado y 18 por violación. Radio Bío Bío precisó que el juicio, originalmente programado para tres días, contemplaba la declaración de 36 testigos y peritos.

El caso, que enfrenta el derecho a la información pública con la protección de la víctima, tomó un nuevo rumbo al ser suspendido temporalmente el juicio que estaba programado para iniciar añadiendo incertidumbre en esta causa judicial.

Araucanía Diario publicó este 14 de octubre sobre la suspensión del juicio que involucra al ex juez “Segio”: “El juicio, que partió el lunes antepasado, debía durar 4 días, pero eso demoraron los testigos de la víctima en declarar y donde el propio afectado, entregó valientemente su testimonio (…) Sin embargo, según confirmaron fuentes de la familia, la semana pasada el exjuez tuvo un problema de salud, por lo que el juicio debió ser suspendido, debiendo reanudarse el próximo lunes. Asimismo, confirmaron que se encontraba internado en la Clínica Alemana de Temuco”.