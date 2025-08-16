Exministro Sergio Bitar: “Lo que está en juego acá, es defenderse de la extrema derecha”

Sergio Bitar: «Jeannette Jara ha estado en un grado de apertura que hay que valorar”

En entrevista con El Siglo, el exministro y exsenador Sergio Bitar destacó la convergencia desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana en apoyo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara. Bitar explicó que este fenómeno responde a un «desdibujamiento de las fronteras ideológicas» y a una construcción de confianzas desde los gobiernos de la Nueva Mayoría y Gabriel Boric: «Se puede gobernar juntos y orientarse por realidades concretas«, declaró al medio, añadiendo que «todos los partidos están en procesos de cambio«.

Respecto a la campaña de Jara, Bitar fue enfático en señalar debilidades organizativas: «Tienen que reforzarse los equipos […] veo un flaqueo en el equipo económico«. No obstante, elogió la actitud de la candidata: «Ella ha estado en un grado de apertura que hay que valorar«. Además, subrayó la urgencia de un programa que enfrente dos ejes: «seguridad y crecimiento«, integrando seguridad personal con derechos humanos y políticas de inclusión social «por convicción, no por compasión«.

Sobre el escenario político, Bitar lanzó una alerta contundente a El Siglo: «Lo que está en juego acá es defenderse de la extrema derecha. No nos hemos dado cuenta de lo que significa Kast de Presidente de Chile, en un ambiente mundial de tendencia al autoritarismo«. Criticó el proyecto de Kast como autoritario, antifeminista y mercadista, advirtiendo que, de ganar, usaría «decretos para sustituir al Congreso«.

En materia programática, el exministro insistió en que Jara debe centrarse en crecimiento con innovación futura: «Inversiones en hidrógeno verde, electrificación, desalación […] industrialización del litio con participación de CODELCO«. Advirtió que «si ella se concentra en esto, mata dos pájaros de un tiro«, pero también pidió autonomía respecto al PC: «Debe tomar esa independencia […] romper con lo que le da armas a la derecha«.

Bitar analizó la reconfiguración del centroizquierda, descartando un nuevo partido unificado pero anticipando alianzas inéditas. Sostuvo que el Frente Amplio y Socialismo Democrático –este último «débil y desconectado«– podrían reorganizarse con influencia de Boric. Sobre el PC, afirmó: «Algo va a pasar […] es histórico que una comunista lidere la presidencial«.

Finalmente, al ser consultado por Carolina Tohá –a quien consideraba «la mejor candidata«–, Bitar reveló a El Siglo que su incorporación al equipo de Jara «puede darse, no en lo inmediato […] en algún momento Jeannette se encontrará con ella«. Destacó la fortaleza política de Tohá y recordó una frase del exdirigente comunista Luis Corvalán: «En política se han visto muertos cargando adobe«.

Ver entrevista completa en El Siglo: