Exposición «Quitapenas» en MAVI UC Santiago: un viaje sensorial al mundo de la infancia

El Museo de Artes Visuales MAVI UC invita a sumergirse en un universo de nostalgia y sanación con la exposición «Quitapenas«. Esta muestra, que estará abierta al público hasta el 21 de diciembre de 2025, es el resultado del talento de la dupla compuesta por Florencia de la Maza y Matías Yunge.

La exhibición representa un hito en la carrera de los artistas, siendo su primera exposición individual tras triunfar en la XVII versión del Premio MAVI UC LarrainVial Arte Joven.

El origen: la leyenda de los muñecos guatemaltecos

El nombre de la muestra, «Quitapenas«, no es casual. Se inspira en la tradición ancestral de Guatemala, donde los niños confían sus miedos y preocupaciones a pequeñas figuras de tela antes de dormir. Al colocar la muñeca bajo la almohada, la leyenda cuenta que las penas desaparecen al amanecer.

A través de esta premisa, de la Maza y Yunge proponen una experiencia donde el visitante se relaciona con las fuerzas invisibles que movilizan el mundo emocional de los niños, lo desconocido transformado de algo temible a algo maravilloso, y la sensibilidad como una sutil invitación a conectar con la vulnerabilidad propia.

Una propuesta íntima y autobiográfica

Para los artistas, este proyecto ha sido un ejercicio de introspección profunda. Al mezclar recuerdos de infancia y elementos autobiográficos, la muestra se convierte en una «caja de sorpresas» abierta al público.

“Estamos profundamente agradecidos por la oportunidad de realizarla en un espacio tan privilegiado. Ha sido un proceso muy personal e íntimo y esperamos que quienes visiten la exposición puedan llevarse un pedacito de ese mundo en relación con sus propias vivencias”, señalaron Florencia de la Maza y Matías Yunge.

Coordenadas

Si buscas qué hacer en Santiago este fin de semana, esta es una de las paradas obligatorias en el circuito cultural de Lastarria.

• Exposición «Quitapenas», de Florencia de la Maza y Matías Yunge.

• Hasta el 21 de diciembre de 2025, abierta viernes entre 10:00 y 18:00 horas, sábado y domingo de 11:00 a 19:00 horas.

• Museo de Artes Visuales MAVI UC, Sala 3, Lastarria 307, Santiago.

• Menores de 12 años: gratis. 13 a 18 años: $1.000. 19 a 64 años: $3.000. Turistas extranjeros: $5.000. Mayores de 65 años, personas en situación de discapacidad y universitarios/as con credencial: gratis.



Esta exhibición cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Ley de Donaciones Culturales y Fundación EMIAN.

Fuente: Chilecultura.gob.cl.

Foto artistas: Culturizarte.cl.

