Expresidenta Bachelet hace un llamado al diálogo postelectoral y pone énfasis en proteger los derechos sociales

Michelle Bachelet, tras votar en la segunda vuelta, llamó a superar la polarización y buscar acuerdos para el país. Expresó preocupación por peligros de retrocesos en derechos sociales: “Yo espero, sin embargo, que estos derechos puedan continuar, porque uno aspiraría a que esos derechos conquistados no retrocedan, sino que deberían aumentar”.

Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Bachelet llama al diálogo y entendimiento tras la segunda vuelta

La expresidenta Michelle Bachelet ejerció su voto este domingo 14 de diciembre en el Complejo Educacional La Reina, en el marco de la segunda vuelta presidencial de 2025. Al salir del recinto, la exmandataria se refirió al clima político, expresando su esperanza de que la polarización dé paso a un periodo de acuerdos.

Según reportó Cooperativa, señaló: “Espero que este clima de polarización pase a ser un periodo donde las fuerzas políticas miren cuáles son los desafíos de nuestro país y puedan ponerse de acuerdo”.

En declaraciones recogidas por CNN Chile, Bachelet profundizó en este llamado al diálogo y la responsabilidad, independiente del resultado electoral. “Lo importante, cuando uno construye una democracia, sea que esté en el gobierno o fuera del gobierno, es que uno lo haga con convicciones…, con diálogo y de manera seria y responsable”, afirmó. Además, reiteró: “lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todos”.

Consultada sobre posibles retrocesos en derechos sociales, la expresidenta manifestó su preocupación y sus aspiraciones. En declaraciones resaltadas por Cooperativa, se indicó: “Yo espero, sin embargo, que estos derechos puedan continuar, porque uno aspiraría a que esos derechos conquistados no retrocedan, sino que deberían aumentar. Yo espero que la ciudadanía tendrá la palabra para que esos derechos no solo no retrocedan, sino que tampoco se desmantelen”.

Respecto a su candidatura a la Secretaría General de la ONU y a un posible cambio de signo político en el gobierno, Bachelet fue enfática. A CNN Chile le dijo: “A mí no me corresponde decidir cuál va a ser la política exterior de un presidente o presidenta electa”. Y añadió con firmeza: “la verdad es que yo tengo mis principios y yo no me vendo, no me vendo… si yo llego a Naciones Unidas va a ser con lo mismo, alineada a los principios de la carta a Naciones Unidas, y además no siendo temerosa de las presiones de nadie”.

Ver reporte / La votación de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria | 24 Horas TVN Chile

