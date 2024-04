Exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas, comenzó huelga de hambre desde la cárcel

El exvicepresidente, Jorge Glas, quien fue sacado a la fuerza tras la abrupta irrupción de la policía ecuatoriana a la Embajada de México, tiene una nueva arista. Según informó la abogada del afectado, Sonia Vera, este habría comenzado una huelga de hambre en la cárcel.

Según detalló EFE, la abogada colgó un mensaje en redes sociales, donde indicó que «finalmente» lograron comunicarse con Glas, quien se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, conocida como La Roca.

Un fragmento de la conversación que sostuvo la defensa con Glas, el exvicepresidente durante el mandato de Rafael Correa, asegura las cámaras de la Embajada deben tener tener registro de la supuesta golpiza de la que fue víctima por parte del personal policial, lo que le impidió mantenerse de pie mientras le leían sus derechos.

«El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político», dijo Glas, según indicó su abogada.