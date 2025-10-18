“Falta de ética y montaje mediático”: Ingresan denuncia a CNTV por reportaje de Canal 13 sobre caso Julia Chuñil

Organizaciones denuncian a Canal 13 por un montaje mediático que criminaliza sin pruebas a la familia de la defensora mapuche Julia Chuñil. Acusan la violación de la ética periodística, uso de testigos dudosos y encubrimiento de intereses económicos. Exigen responsabilidad y denuncias ante el CNTV.

“Falta de ética y montaje mediático”: Ingresan denuncia a CNTV por reportaje de Canal 13 sobre caso Julia Chuñil
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Organizaciones acusan a Canal 13 de montaje mediático para inculpar a familia de defensora mapuche Julia Chuñil

Una grave denuncia surge desde organizaciones mapuche y movimientos socioambientales respecto a la labor informativa de Canal 13. Según la acusación, el reportaje emitido el 12 de octubre sobre el caso de Julia Chuñil, defensora mapuche de la naturaleza, constituye un montaje mediático y judicial. Se alega que la narrativa impuesta carece de base probatoria sólida, sustentándose en testimonios de “testigos protegidos” de dudosa procedencia y en una clara manipulación de los datos disponibles, buscando inculpar de manera premeditada a la familia de la defensora.

Ver también / Fiscal Nacional Ángel Valencia rechaza solicitud de remover a fiscal en caso de desaparición de Julia Chuñil

La ética periodística habría sido vulnerada de manera flagrante durante la emisión del material. El canal, propiedad del grupo Luksic, no solo expuso los rostros e identidades de personas inocentes, poniéndolas en riesgo de violencia, estigmatización y discriminación, sino que procedió a una criminalización sin pruebas de los hijos de Julia Chuñil. Esta actuación contraviene principios fundamentales del periodismo, como la presunción de inocencia, el respeto a la dignidad humana y el deber de informar con veracidad y responsabilidad.

Las organizaciones firmantes alertan sobre un patrón de conducta de los medios bajo control empresarial, los cuales, en lugar de informar, difunden campañas de difamación y mentiras. Se señala que estos medios se arrogan un papel judicial, encubriendo así los verdaderos intereses económicos que estarían tras la desaparición de Julia Chuñil. Ante esta situación, se exige responsabilidad y ética en el ejercicio del periodismo, denunciando a todos aquellos que actúen como cómplices o encubridores de crímenes y montajes políticos.

Finalmente, se hace un llamado a la ciudadanía organizada a defender la vida, la justicia y la verdad en el caso de Julia Chuñil. Como parte de la movilización, se insta a la población a denunciar formalmente estas faltas ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), subrayando que el silencio también es una forma de complicidad.

Ver link para ingresar denuncias en CNTV (plazo hasta el 22 de octubre): https://cntv.cl/denuncias/

Para conocer a fondo los detalles de esta denuncia y el reportaje en cuestión, se invita a revisar la publicación original de las organizaciones.

Relacionados

Seguel Alfredo

¿Racismo estatal en Chile? El caso Julia Chuñil devela la abismal diferencia de la justicia frente a otros de similar gravedad

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Calles encendidas por Julia Chuñil: dos columnas marcharán hacia La Moneda para exigir justicia

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

De la sociedad civil a la ONU: organizaciones denuncian retroceso en derechos y avance del extractivismo en Chile

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

9 meses sin Julia Chuñil: organizaciones y familia exigen al INDH medidas urgentes

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

¿Quién nos impide celebrar tus 73 años?: Convocan velatón para exigir verdad y justicia por desaparición de Julia Chuñil

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

¿Chew müley Julia Chuñil?: La canción de Constanza Nahuelpán que rompe el cerco del silencio por defensora mapuche desaparecida

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

¿Quién mandó quemar a Julia Chuñil? Fiscal Jaime Calfil se niega a abrir el juicio, igual como hizo con caso de Macarena Valdés

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Reunión en Fiscalía Nacional por Julia Chuñil: querellantes exigen cambio de fiscal y objetan participación de persecutores de La Araucanía

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Solidaridad y denuncia: más de 800 personas se suman a declaración por Julia Chuñil

Hace 1 semana

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano