Fanaticada «enloquece» con lanzamiento de «Seven», primer sencillo en solitario de Jungkook

“Seven” es el nuevo sencillo digital en solitario del cantante conocido con el apodo de Golden Maknae (chico dorado), Jungkook, miembro del famoso grupo de k-pop BTS, anunció Big Hit Music, la discográfica de la boyband surcoreana.

“Nos complace informarles sobre el lanzamiento de “Seven”, el sencillo digital en solitario del miembro de BTS, Jung Kook”, explicó a través de un comunicado difundido en horas de la mañana de este jueves 29 de junio.

La discográfica describió al tema como una “vigorizante” canción de verano que hará experimentar todo el encanto de Jungkook, una noticia que rápidamente se volvió viral gracias a los múltiples mensajes enviados por la fanaticada que se define como “ARMY”.

“Esperamos que “Seven” lleve su diversión de verano al siguiente nivel”, dice el texto que agrega que “a medida que Jung Kook inicia sus actividades oficiales en solitario, les pedimos que extiendan su mayor anticipación y apoyo para su sencillo digital y muchas otras actividades por venir”.

El gran estreno del tema “Seven”, del miembro menor de BTS será el jueves 13 de julio a las 10:00 de la noche en México, Costa Rica, Honduras, Nicaragua; en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá, a las 11:00 p.m.

Mientras que el viernes, 14 de julio, Chile, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico podrán disfrutarlo a partir de las 12:00 a.m.; Argentina, Uruguay, Brasil, a la 1:00 a.m.; y España a las 6:00 a.m.

Con este lanzamiento, se espera que JungKook inicie con sus actividades oficiales en solitario, uniéndose a los demás integrantes de BTS que ya han hecho su debut en solitario, como Jin, J-Hope, RM y Suga.

Sigue leyendo…