Farándula vs. Cultura musical: El incómodo silencio sobre Paolo Bortolameolli en la Gala de Viña

El incómodo silencio sobre Paolo Bortolameolli en la Gala de Viña 2025

La Gala del Festival de Viña 2025 dejó un momento para la historia, pero no precisamente por su glamour. La llegada del director de orquesta y jurado del certamen, Paolo Bortolameolli, se transformó en un bochorno televisivo cuando las conductoras Francisca García-Huidobro y Eugenia Lemos quedaron en completo silencio, sin reconocer al destacado músico, destacó este sábado Copano News.

El incómodo instante, según el medio, ocurrió cuando Bortolameolli y su pareja desfilaron por la alfombra roja. Mientras otras celebridades eran entrevistadas con entusiasmo, el director de orquesta pasó de largo sin recibir una sola pregunta. La situación se tornó aún más evidente cuando García-Huidobro, en un intento por justificar el silencio, dijo: «Nos disculpan porque quedamos impactados, esa es la verdad«.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, recabadas por Copano News. «No puedo creer que no reconocieron a uno de los mejores directores de orquesta de Chile», expresó una usuaria en X (Twitter). Otro comentario ironizó: «Bortolameolli, el único del jurado que sabe de música, dejó dando la hora a las faranduleras». La cobertura de la Gala, ampliamente seguida en redes, quedó en la mira por la falta de preparación de sus comentaristas.

Copano News destacó que Bortolameolli es una figura de renombre internacional, con una carrera que lo ha llevado a dirigir orquestas en Estados Unidos, Europa y Asia. En Chile, es director principal invitado de la Orquesta Filarmónica de Santiago y Director Musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional, un currículum que merecía al menos un reconocimiento por parte de los anfitriones del evento.

El episodio reflejó una desconexión entre la farándula televisiva y el mundo de la música clásica. Mientras en la Gala se comentaban los atuendos y escándalos de los invitados, uno de los nombres más relevantes del Festival pasó inadvertido, evidenciando la poca profundidad en la cobertura de un evento que, en teoría, celebra la música.

Algunos de los comentarios:

Una vergüenza lo que le hicieron a Paolo Bortolameolli, no sabían quien era, no supieron presentarlo ni darle la importancia que merece #GalaViña2025 — Toñiwis 🧜🏼‍♀️✨ (@tonikaa_) February 22, 2025

Paolo Bortolameolli director de orquesta y jurado que debe ser el único que sabe de música de ese grupo dejó dando la hora a las faranduleras García-Huidobro y Lemos, no sabían quien era. #vergonzoso — Maurotour (@maurotour) February 22, 2025