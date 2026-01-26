Feliziana Barcito: un oasis de gastronomía variada y entretención en pleno Paseo Bulnes

Por Álvaro Bustos Barrera



En una amena y jocosa conversación con uno de los socios del emblemático restaurant El Hoyo, ubicado hoy en el pujante Barrio Italia, salió a la luz el nombre de Feliziana Barcito, un pequeño pero acogedor lugar estilo taberna española que nace en 2009 y que está ubicado en pleno centro de Santiago, específicamente en el Paseo Bulnes #245, entre Eleuterio Ramírez y Padre Miguel Olivares.

En esa misma tertulia, Aaron Valdebenito, uno de los tres socios del local, me invitó animosamente a conocer este rinconcito capitalino, recorrer algo de su historia y tener la posibilidad de ver en vivo al ex miembro de Los Tetas, el músico C-FUNK, quien pincharía unos discos para animar a la muchachada.

Me dirigí al lugar una tarde de diciembre a eso de las 20:30 horas y a lo lejos, pude divisar unos paraguas y mesas atestadas de público. El espacio es acogedor y de escala íntima. Su estética, mezcla lo actual con guiños clásicos de esos bares de barrio de décadas pasadas, generando una atmósfera cálida que contrasta con el dinamismo exterior del centro urbano.

Debo reconocer que hace bastante tiempo estaba buscando un lugar de estas características. Sin tanto lujo, donde la sencillez es sinónimo de disfrute y con una carta exquisita en preparaciones bien logradas, donde destacamos el Crudo Feliziana y el Tartar de Atún, donde ambas opciones logran de manera perfecta el inicio para arrancar y calentar motores.

Tuve la suerte de encontrar una mesita en el exterior, donde posé mis huesos con alivio y agradecimiento. A lo lejos, un muchacho con un vistoso bigotillo y sonrisa fácil – que me hizo recordar los antiguos videos de los Beastie Boys y su canción «Sabotage» – se acercó para ofrecerme algo fresco para tomar, además de mencionar que en el QR podría bucear y elegir alguna opción qué comer.

Efectivamente la carta del Feliziana Barcito es variada y, a decir verdad, sorprende que un espacio tan pequeño pueda contar con un amplio listado de comida como carnes a la plancha, empanaditas con distintos rellenos, pizzas de masa delgada, sándwiches, tapas, entre otros. Acto seguido, no dudé en aceptar la recomendación del garzón y le supliqué un shop de cerveza negra Guiness.

Mientras esperaba la orden, la terraza comenzaba a tomar vida y la clientela daba inicio a una grata jornada de esparcimiento. Minutos más tarde, el muchacho dejó en mi mesa la birra stout irlandesa, el platillo con la carne cruda, mayonesa, ají verde y las tostadas, que acoplaron perfecto esta clásica receta de origen alemán.

Cerca de las 21:30 horas, el barcito de avenida Bulnes comenzó a verse lleno de vida y las mezclas de C-FUNK se adueñaron del lugar con el frenesí propio de este estilo de música que, según lo observado, fue del gusto de los que a esa hora se encontraban en el local.

El garzón se acercó nuevamente a mi mesa y me ofreció algo más para comer y beber. Sin pensarlo demasiado me incliné por una pizza a la piedra, con masa delgada y sus acompañamientos: jamón pierna, tomates, aceitunas, pesto y rúcula. Una buena elección que devoré en lo que canta un gallo y que me permitió saciar el hambre que me invadía.

Antes de finalizar mi experiencia, me aventuré en echar una mirada a la barra y sus bondades y me decidí finalmente por una piscola, además de aprovechar de ver al genio de la música y autor del clásico tema “Corazón de Sandía” de Los Tetas.

Feliziana Barcito entiende el pulso del centro de Santiago y lo traduce en una propuesta coherente, accesible y con identidad propia. En un sector donde muchas veces prima la rapidez, el caos, y la vorágine del ruido urbano, este lugar propone algo cada vez más valioso: una pausa bien lograda, con buen sabor, cálido ambiente y la certeza absoluta de querer volver más temprano que tarde.



Evaluación: excelente.