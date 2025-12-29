FESTEVE 2026: El festival que llena de teatro gratuito a Valparaíso

Este próximo lunes 5 de enero llega a Valparaíso el 20° Festival de Teatro Verano FESTEVE 2026. Organizado por el Círculo Teatral Independiente (CTI), el espacio de difusión busca democratizar el acceso a las artes escénicas, invitando a la comunidad a disfrutar de montajes destacados de forma totalmente gratuita.

Claudio Vidal, director de FESTEVE, destaca el valor de esta iniciativa: “Todas estas funciones teatrales están realizadas a pulso, sin aportes del Estado ni recursos externos. Todo nace desde la voluntad de hacernos responsables de nuestros espacios”.

Cartelera FESTEVE 2026

El festival ofrece una programación diversa que abarca desde el teatro familiar hasta el drama social y el teatro de objetos. Todas las funciones se realizarán a las 19:00 horas.

• Lunes 5 de enero | Teatro Municipal de Valparaíso

“Una historia de gatos” (Teatro y Música). Una propuesta ideal para la niñez y la familia. La historia sigue a un grupo de gatos en un callejón que deben lidiar con la contaminación generada por los humanos, buscando soluciones creativas para salvar su hábitat.

• Martes 6 de enero | Sala Teatro IPA (Condell 1349)

“Cuestión de Ubicación”. Un crudo relato sobre una familia humilde cuya obsesión por el consumo y la compra de un televisor a color los lleva a descuidar la salud de su hija menor. Una reflexión necesaria sobre las prioridades de la sociedad moderna.

• Miércoles 7 de enero | Sala Teatro IPA (Condell 1349)

“Entre paréntesis no sé leer” (Teatro del Absurdo). Cuatro comediantes esperan en un paradero el salto a la fama que nunca llega. Con maletas cargadas de sueños, esta comedia transita desde la esperanza hasta la profunda desolación del éxito esquivo.

• Jueves 8 de enero | Sala Teatro IPA (Condell 1349)

“La compuerta número 12” (Cierre del Festival). Adaptación del clásico cuento de Baldomero Lillo. A través del innovador «teatro de objetos», la obra narra la desgarradora historia de un niño de ocho años obligado a trabajar en la mina, abordando la pérdida de la infancia con una potencia visual conmovedora.

FESTEVE se consolida como un punto de encuentro para quienes buscan vivir el teatro en Valparaíso de manera cercana y gratuita. Al ser una instancia autogestionada, representa la resistencia y vitalidad del arte independiente en la región.

Para presenciar las funciones el público interesado debe previamente reservar a través de la ticketera electrónica Passline.com, sin olvidar el aporte voluntario único medio de financiar este festival.

Fuente: G5noticias.cl.

Gracias.