FICValdivia 2025 da a conocer su sección Nuevas Narrativas con las muestras Simbiosis Inmersiva y Cine Expandido

La 32ª edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) anuncia las obras que conformarán la sección Nuevas Narrativas, un espacio dedicado a explorar y expandir los límites del medio audiovisual. Las muestras clave, Cine Expandido y Simbiosis Inmersiva, ofrecen al público experiencias que trascienden la pantalla tradicional, fusionando arte, ciencia y nuevas tecnologías.



Estas secciones son posibles gracias al apoyo del Mincap, Corfo y el Comité de Fomento Los Ríos, potenciando a Valdivia como un polo de innovación cinematográfica.

Simbiosis Inmersiva: viaje a los Micromundos con Realidad Virtual

La muestra Simbiosis Inmersiva se enfoca en “Micromundo(s)”, invitando al público a cambiar de escala para explorar territorios de la vida más allá de lo visible. La selección explora el poder de las tecnologías inmersivas (Realidad Virtual, Aumentada o Mixta) como herramientas de aprendizaje y descubrimiento, con la colaboración del Museo de la Telecomunicaciones (MUT) de Valdivia.



Sylvain Grain, programador de la muestra, destaca: «Queremos profundizar en el cruce entre arte, ciencia y tecnología, invitando a explorar territorios tan distintos como el reino fungi, el mundo microscópico de las bacterias o paisajes fantásticos inspirados por el cerebro humano».

La programación de ocho experiencias incluye cinco obras chilenas que ilustran el cruce entre disciplinas:

• BioGEM XR: Combina Realidad Aumentada y Realidad Virtual para recrear el mundo microscópico de bacterias que recuperan ecosistemas contaminados.

• Petricor (Valentina Vicencio): Un viaje sanador de Realidad Virtual e instalación por la selva valdiviana.

• Neurocosm (Vicente Manzano y Beltran Lihn): Utiliza VR para abordar los efectos de la meditación consciente en el cerebro.

• Alden XR (Ricardo Tapia): Un entorno contemplativo (Micelio) diseñado para la salud mental.

• Tiempo pewen (Miguel Bolt y Samuel Restucci): Una experiencia sensorial que indaga en el efecto del cambio climático en el paisaje andino del sur de Chile.

Obras internacionales, como Planet∞ (Momoko Seto, Japón) e Intercellular (Random42, Reino Unido), que viajan por el interior del cuerpo humano y los hongos, completan esta fascinante inmersión.

Cine Expandido 2025: Latencias Materiales

La sección Cine Expandido, en su tercera edición, se dedica a propuestas que trascienden la pantalla tradicional mediante cine-instalaciones y prácticas de cine por otros medios. Este año, la muestra se articula bajo el concepto de “Latencias Materiales” y tendrá lugar en la Galería Réplica y el Museo Histórico y Antropológico Mauricio Van de Maele de la Universidad Austral de Chile (UACh).

El curador Iván Flores explica que la muestra explora los límites del cine a través de tres obras diversas:

• Flujos rectificados (Sebastián Arriagada, Chile): Una videoinstalación que indaga en el intersticio entre la radioastronomía y la generación de imágenes mediante Inteligencia Artificial.

• Loose ends/cabos sueltos y Things Said Once (Esperanza Collado, España): Propuestas performáticas que reflexionan sobre la potencia abstracta, virtual y la validez histórica del cine.

• Mientras todo cambia (Andrea Novoa, Chile): Una obra que experimenta con transformaciones materiales en el celuloide, creando analogías con la agresión a la corteza terrestre.

Esta sección es fruto de una colaboración clave entre el Instituto de Artes Visuales UACh, el Núcleo Milenio FAIR y FICValdivia, reuniendo a artistas nacionales e internacionales que llevan la imagen más allá del dispositivo cinematográfico.

Entradas y abonos

La 32ª edición de FICValdivia se celebra del 13 al 19 de octubre. La compra de abonos para disfrutar de las más de 250 películas y las secciones Nuevas Narrativas puede realizarse online en el sitio web del Festival o de manera presencial en la boletería del Teatro Regional Cervantes hasta el 3 de octubre.