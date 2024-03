Filtración de audio de excanciller Urrejola terminó con salida alternativa: Asesora ofreció disculpas publicas

En una salida alternativa culminó la acusación en contra de la periodista Lorena Díaz, quien fue asesora de la excanciller Antonia Urrejola, por la filtración de audios de una reunión, en la que la entonces ministra criticaba al ex embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se llegó a un acuerdo entre el Ministerio Público y Díaz, quien había sido formalizada por los delitos contra la vida privada y la privacidad de las conversaciones.

Dicho acuerdo se tradujo en una suspensión condicional del procedimiento que incluyó las medidas de fijar domicilio, donar 200 mil pesos a la Fundación Teletón y realizar disculpas públicas, las que fueron leídas durante la audiencia.

Según recordó el fiscal Felipe Díaz, esta audiencia de salida alternativa se acordó el pasado 12 de febrero, cuando se realizó la formalización de la periodista.

El persecutor dijo que, de esta manera, se procede a la suspensión condicional del caso. Para ello, la profesional deberá cumplir “condiciones durante el periodo de un año”, ya que “la imputada no tiene antecedentes y ha colaborado sustancialmente en esclarecer los hechos“.

Durante la audiencia Díaz le pidió disculpas a la excanciller Urrejola y a todas las personas que estuvieron presentes en esa reunión, reiterando además que ninguna de ellas tiene responsabilidad en el caso.

Urrejola espera que se erradiquen esta conductas

En diálogo con radio Biobío, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, explicó que «a suspensión condicional del procedimiento lo acordó la Fiscalía con la imputada Lorena Díaz, para llegar a esta suspensión. La ley no exige mi aprobación, puesto que yo no soy querellante, soy denunciante. Y, en relación a lo que ha señalado la imputada de que no deberíamos haber llegado a esta instancia, me parece necesario reiterar, tal como ella misma lo sabe, la obligación que yo tenía en calidad de canciller, de denunciar al Ministerio Público en cumplimiento a lo establecido en el Código Penal».

“Yo lo que hice fue atenerme a la ley, como lo que corresponde”, aseguró.

Urrejola recordó que “la imputada Lorena Díaz fue formalizada el pasado mes de febrero, no por un error involuntario, como ella dice, de filtrar una grabación, sino como consta en la investigación, haber grabado sin autorización de los presentes una reunión informal. Es por esto que ella fue formalizada, por una grabación sin autorización que está tipificado en el Código Penal”.

“Lo anterior vulneró el derecho a la privacidad de quienes estuvimos presentes en esa conversación informal que fue grabada con fines que, hasta el día de hoy, no logro entender y que ella nunca ha dado ninguna explicación”, afirmó. la exsecretaria de Estado.

La exsecretaria de Estado dijo que espera que “las disculpas de Lorena sean sinceras y que indiquen su arrepentimiento y ayuden a compensar el enorme daño que muchas personas sufrimos a partir de esta conducta”.

“Y sobre todo para que conductas como estas, las grabaciones sin autorización y las filtraciones, sean completamente erradicadas de la política por el bien de nuestras instituciones y de nuestros países”, complementó.

