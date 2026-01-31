Fiscal de EE.UU. por archivos Epstein: «Había imágenes de abuso sexual, pornografía infantil, de muerte, lesiones y abuso físico”

5 revelaciones de los archivos Epstein según BBC Mundo

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado la mayor divulgación de documentos relacionados con el financiero convicto Jeffrey Epstein, consistente en tres millones de páginas, 180.000 imágenes y 2.000 videos.

Esta acción, según el fiscal general adjunto Todd Blanche, «marca el final de un proceso muy exhaustivo de identificación y revisión de documentos para garantizar la transparencia». Los archivos detallan desde el tiempo de Epstein en prisión hasta correos electrónicos con figuras de alto perfil, arrojando luz sobre sus relaciones durante sus problemas legales.

Entre las revelaciones más destacadas se encuentran correos electrónicos que arrojan información sobre la relación de Epstein con la élite británica. Los documentos incluyen intercambios con quien se identifica como «El Duque», presuntamente el exprínce Andrés, donde Epstein propone presentarlo a «una mujer rusa de 26 años». Los correos, firmados con la letra «A» y una firma que parece indicar «Su Alteza Real el Duque de York KG», datan de 2010. El ahora Andrés Mountbatten Windsor ha negado reiteradamente cualquier irregularidad, consigna BBC Mundo.

La figura del expresidente Donald Trump aparece mencionada «cientos de veces» en los archivos. Si bien Trump reconoce una antigua amistad con Epstein, ha negado tener conocimiento de sus delitos.

De acuerdo a la publicación de BBC Mundo, los archivos también incluyen correspondencia entre Epstein y el magnate Elon Musk. En correos de 2012, Musk le pregunta a Epstein: «¿Qué día/noche será la fiesta más loca en tu isla?». En otro intercambio, Musk escribe que necesita «soltarse» y que una «experiencia tranquila en una isla es lo opuesto a lo que desea». Musk ha afirmado en redes sociales ser consciente de que estos correos «podrían ser malinterpretados» y ha enfatizado la necesidad de procesar a los responsables de los crímenes graves.

Finalmente, los documentos contienen escabrosas acusaciones no verificadas aún contra Bill Gates, incluidas en correos redactados por Epstein. Un portavoz de Gates calificó estas afirmaciones, que incluyen acusaciones de encubrir una infección, como «absolutamente absurdas y completamente falsas», atribuyéndolas a la frustración de un «disgustado y comprobado mentiroso». Pese a la magnitud de la publicación, la abogada Gloria Allred criticó la revelación de identidades de víctimas, describiendo la situación como «un completo desastre».

Archivos desclasificados

A partir de publicaciones en redes sociales que se presentan como parte de una selección de archivos desclasificados, el comunicador Daniel Mayakovski ha difundido afirmaciones extremas. En una publicación cita l fiscal: « «En los archivos de Epstein había imágenes de abuso sexual y pornografía infantil, había imágenes de muerte, lesiones y abuso físico, hemos excluido estas imágenes para no poner en peligro la investigación» (…) Todd Blanche, fiscal general adjunto de EEUU, admitió que en los archivos de Epstein además de abuso y violación infantil, hay imágenes de tortura y asesinato de menores.

En otro post: “»Hey Jeff Epstein, estaba planeando unas vacaciones épicas, me dijeron que tú organizas fiestas (con chicas), ¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?» (…) Elon Musk, el capitalista más rico del planeta, preguntó a Epstein en un correo si podría acudir a sus fiestas más salvajes en sus islas privadas, donde hubo abuso de niñas sistemáticamente.

En otra publicación, Mayakovski incluye una cita textual que atribuye a un testimonio: «Había ricos que pagaban por vernos pelear, por violar a niños, torturarlos y también por asesinarlos». Esta cita se presenta como parte de los «audios completos de la denuncia de Sascha Riley sobre Epstein y Trump», describiendo a Riley como «un niño abusado, miembro de la red pederasta de tráfico de menores».

"Había ricos que pagaban por vernos pelear, por violar a niños, torturarlos y también por asesinarlos".



"Había ricos que pagaban por vernos pelear, por violar a niños, torturarlos y también por asesinarlos".

Estos son los audios completos de la denuncia de Sascha Riley sobre Epstein y Trump, un niño abusado, miembro de la red pederasta de tráfico de menores

«También cita: Trump subastaba a niñas y a mujeres con Epstein, tasándolas por la estrechez de su vulva, introduciéndole sus dedos en la vagina para medir su estrechez y luego venderlas a poderosos pederastas» (…) Según los archivos de Epstein, Trump aparece en más de 3.200 denuncias de menores y mujeres abusadas en la red de pederastas de los capitalistas más poderosos del mundo”.

Otra publicación de Mayakovski referencia un correo electrónico supuestamente enviado por Epstein: «Me encantó el video de torturas». Mayakovski afirma que este mensaje iba dirigido a «un amigo poderoso desconocido» y que «confirma la denuncia de Sascha Riley». En una última y más gráfica aseveración, cita un «email macabro» que describe rituales en un yate de Epstein y que involucra a George Bush.

