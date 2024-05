Fiscalía investiga pagos en negro y favores políticos en la Municipalidad de La Florida: Mano derecha de Rodolfo Carter estaría implicado

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Oriente se encuentra investigando a funcionarios de la Municipalidad de La Florida luego de que una extrabajadora denunciara la entrega de dinero «en negro» y un intento de trasladarla de forma irregular a la Municipalidad de Puente Alto.

Según reveló Biobío, se trata de una trabajadora social que llevaba tres años como funcionaria de la Municipalidad de La Florida y que había denunciado por maltrato laboral a su jefe, el director del Programa Adulto Mayor Nicolás Becerra.

Si bien a la funcionaria se le prometió un traslado a otra área dentro de la municipalidad, luego se le comunicó que no sería posible realizar dicho cambio. Tampoco podía volver a su puesto anterior, ya que había sido eliminada del presupuesto.

En un audio grabado el 22 de enero de este año -y que hoy se encuentra en manos del Ministerio Público- el director de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de La Florida, Hugo Herrera, le ofreció a la funcionaria trasladarse a Puente Alto con una remuneración de un millón de pesos mensuales. Para tranquilizarla, le informó que la mano derecha del alcalde Rodolfo Carter, Daniel Reyes, era parte de la operación.

De acuerdo a lo informado por el medio consignado, el traslado de la funcionaria desde la Municipalidad de La Florida hasta la Municipalidad de Puente Alto habría sido un favor político entre los alcaldes Rodolfo Carter y Germán Codina.

El sobre con dinero

En paralelo a la oferta de traslado, Herrera intentó tranquilizar a la funcionaria desvinculada asegurándole que el pago de su último mes lo recibiría a través de una transferencia bancaria, sin necesidad de emitir una boleta de honorarios:

«Lo estamos resolviendo. No le puedo decir cómo. Va a ser una plata que le va a llegar a usted. Cuando tenga la plata, yo le voy a escribir, le voy a decir: “Mándeme su cuenta”. Y yo le transfiero. Por eso le digo, la plata le va a llegar a su cuenta (…) Usted no me va a hacer ninguna boleta. Va a llegar a su cuenta. Usted no se preocupe cómo, pero va a llegar a su cuenta», dice Herrera en el audio que investiga la fiscalía.

El miércoles 31 de enero, el jefe de la Dideco se puso en contacto con la funcionaria vía telefónica y le confirmó que ya tenía el dinero de su sueldo. A las 18:00 horas de ese día, otro funcionario municipal llegó al domicilio de la mujer y le entregó un sobre con $606.000 en efectivo.

El dinero entregado por orden de Hugo Herrera no solo era irregular, sino que también era un monto menor a lo que le correspondía a la funcionaria, cuyo sueldo líquido era de $649.000. Si bien le escribió a Herrera para dar cuenta de la situación, éste nunca más respondió. La oferta de traslado a la Municipalidad de Puente Alto tampoco llegó a concretarse.

Atemorizada por lo ocurrido, la exfuncionaria municipal decidió denunciar la irregular situación, dando pie a una investigación que aún se encuentra en curso. Desde la municipalidad, por su parte, aseguran que el dinero en efectivo que se le entregó a la trabajadora social era en realidad una «vaquita» realizada por sus compañeros de trabajo.