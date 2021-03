(Fotos) Paupérrimas condiciones en centros de detención para migrantes en Texas desmienten declaraciones de Casa Blanca

Nuevas fotos publicadas este lunes por un demócrata de la Cámara de Representantes mostraron las condiciones de hacinamiento dentro de las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. en Donna, Texas, donde los migrantes, entre ellos familias con niños, están siendo retenidos para su procesamiento antes del traslado a instalaciones operadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En las fotos, reveladas por la oficina del legislador de Texas Henry Cuellar, se observan migrantes con los rostros tapados sentados en habitaciones improvisadas ​​llenas de gente.

Las instalaciones están seriamente superpobladas. Actualmente hay 3.889 migrantes en las dependencias, preparadas para albergar solo a 250, según documentos internos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza obtenidos por ABC News. Un número récord de 5.000 niños no acompañados están bajo la custodia de la patrulla fronteriza, mientras que otros 10.500 están bajo el cuidado del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Mientras, desde la Casa Blanca rechazan catalogar la situación como una crisis. “Bueno, los niños que se presentan en nuestra frontera y que huyen de la violencia, que huyen de la persecución de la justicia, que huyen de situaciones terribles, no es una crisis. Sentimos que es nuestra responsabilidad abordar con humanidad esta circunstancia y garantizar que sean tratados y puestos en condiciones seguras”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

“Diría que estas fotos muestran lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo, y es que estas instalaciones de la patrulla fronteriza no son lugares hechos para niños. No son lugares donde queremos que niños se queden por mucho tiempo. Nuestra alternativa sería enviar a los niños de regreso a este traicionero viaje, lo que, en nuestra opinión, no es la decisión correcta”, agregó.

En medio de una nueva oleada de migrantes y menores no acompañados en la frontera sur del país norteamericano, el presidente Joe Biden en una entrevista en la cadena ABC ha instado a los que buscan asilo en EE.UU. a quedarse en su país. A pesar de las promesas de que su Administración aplicaría políticas fronterizas más flexibles que las de su predecesor, Biden insistió en que a la mayoría de los inmigrantes ilegales no se les permitirá residir en EE.UU.

Asimismo, aseveró que los menores no acompañados no serán enviados de vuelta. En ese sentido, aseguró que las agencias federales están trabajando para proporcionar “instalaciones seguras” para los jóvenes migrantes y sacarlos de la custodia de la Policía fronteriza lo antes posible.

Sin embargo, los críticos han señalado informes recientes de que cientos de inmigrantes menores de edad permanecen en centros de detención en la frontera, algunos de ellos retenidos por más tiempo que los tres días permitidos por la política federal. Previamente, Jen Psaki reconoció las detenciones de menores, añadiendo que el Gobierno solo tiene “un par de opciones” y que, por ahora, el confinamiento de niños migrantes en instalaciones federales es la mejor opción disponible.

