“No vengan”: Biden piden a los niños migrantes quedarse en su país

En medio de una nueva oleada de migrantes y menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha instado a los que buscan asilo en el país norteamericano a quedarse en casa.

Durante una entrevista en la cadena ABC , el presentador George Stephanopoulos le preguntó al mandatario qué consejo le daría a los miles de migrantes que esperaban ingresar al país desde México: “¿Tiene que decirle claramente: ‘No vengan’?”

“Sí, puedo decir con bastante claridad: no vengan”, respondió Biden. ” No abandonen su pueblo, ciudad o comunidad “.

Al ser preguntando sobre por qué su Administración no “anticipó este aumento” de migrantes, el líder estadounidense se desvió y afirmó que en 2019 y 2020 también hubo picos de inmigración, aunque finalmente reconoció que la crisis de este año “podría ser” peor.

Los comentarios se produjeron horas después de que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, advirtiera que Washington está actualmente “en camino de encontrarse con más personas en la frontera suroeste que en los últimos 20 años“, señalando que las condiciones en la zona continúan deteriorándose.

A pesar de las promesas de que su Administración aplicaría políticas fronterizas más flexibles que las de su predecesor, Biden insistió en que a la mayoría de los inmigrantes ilegales no se les permitirá residir en Estados Unidos.

“Escuché el otro día que vendrán porque saben que soy un buen tipo, este es el punto: no entrarán”, continuó el mandatario, agregando que “los adultos están siendo enviados de regreso, número uno”.

Asimismo, aseveró que los menores no acompañados no serán enviados de vuelta. “Número dos: ¿Qué haces con un niño no acompañado que llega a la frontera? ¿Repites lo que hizo Trump? ¿Quitárselos a sus madres, mantenerlos en celdas, etcétera? No estamos haciendo eso”, afirmó el presidente.

En ese sentido, Biden aseguró que las agencias federales están trabajando para proporcionar “instalaciones seguras” para los jóvenes migrantes y sacarlos de la custodia de la policía fronteriza lo antes posible.

Con información de RT

