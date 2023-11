Fraude al fisco y asociación ilícita en Vitacura: Amplían plazo de investigación a exalcalde Raúl Torrealba

Amplían plazo de investigación a exalcalde Raúl Torrealba

Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, está acusado de cometer 29 delitos de fraude al fisco, ilícitos tributarios y lavado de activos por montos que superan los 760 millones de pesos, configurado en una asociación ilícita.

Cabe mencionar que hace un mes, la Corte de Apelaciones de Santiago había ratificado la prisión preventiva del ex alcalde Torrealba (ex Renovación Nacional). La resolución fue emitida tras la presentación de un recurso, por parte de su defensa de Torrealba, para cambiar dicha medida cautelar, lo cual finalmente fue rechazado de forma categórica: «Resulta del todo razonable presumir que una persona que durante décadas perpetró ilícitos, sin que la alta autoridad que ostentaba y la confianza ciudadana otorgada por sus electores, fuera capaz de frenar su actual delictual, si no por el contrario, hiciera aprovechamiento de ellas para defraudar patrimonialmente las arcas fiscales, presenta un indudable riesgo de reiteración que debe ser evitado», indica el fallo.

Ampliación de plazo y prisión preventiva

Este lunes se conoció la ampliación del plazo de investigación para el exalcalde de Vitacura, Raúl “Tronco” Torrealba, por los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y evasión de impuestos, informó Radio ADN, quien también señaló que el próximo 18 de diciembre se revisarán las medidas cautelares que recaen sobre él.

El medio destacó que las indagatorias por irregularidades en la municipalidad de Vitacura por medio de la Corporación Vita comenzaron en 2021: Camila Merino, la actual edil, presentó una denuncia ante la Fiscalía Local de Las Condes por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento privado, fraude, exacciones ilegales y asociación ilícita.

“En septiembre pasado, la Contraloría General de la República emitió un informe en el que se constataban “gastos improcedentes” en la municipalidad, entre 2020 y 2021. La indagatoria mostró que no se pudieron acreditar gastos por un total de $1.414.488.629 destinados a subvenciones a entidades como Vitasalud, Vitaemprende, Vitadeportes y el Consejo Local de Deportes”, señaló Radio ADN.

