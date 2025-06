Fundación CorpArtes presenta un grandioso concierto inspirado en El Hobbit y El Señor de los Anillos

El teatro de Fundación CorpArtes abre sus puertas para recibir a fanáticos de la música sinfónica, el cine y la literatura fantástica con “The Rings Music”. Un concierto sinfónico que recorre la icónica obra de J.R.R. Tolkien, incluyendo las trilogías de The Hobbity The Lord of the Rings.

El espectáculo se presentará el próximo sábado 12 de julio a las 19:00 horas, bajo la dirección y orquestaciones del maestro Daniel Flores Bennett. Contará con la participación de la Orquesta Pedro Aguirre Cerda, incluyendo al Coro Polifónico Pedro Aguirre Cerda La Serena, quienes interpretarán las inolvidables composiciones de Howard Shore, reconocidas mundialmente por dar vida a la adaptación cinematográfica de Peter Jackson.

El programa está diseñado para ofrecer una experiencia inmersiva y cronológica, comenzando con el prólogo y avanzando a través de diversas composiciones de ambas trilogías.

«The Rings Music es un viaje musical único por la Tierra Media. Tendremos más de 80 músicos en escena, un coro polifónico y la participación de destacados solistas, con quienes hemos trabajado al detalle y dedicación para dar vida a estos paisajes musicales épicos. Este concierto no es solo una interpretación, es una experiencia inmersiva que busca emocionar y conectar con el mundo de Tolkien, en un espacio tan especial como el Teatro CA660, que con su acústica natural potencia y realza la experiencia”, explica el director del concierto Daniel Flores.

“En nuestro teatro ofrecemos experiencias sinfónicas que despierten emociones y perduren en la memoria del público. La música, especialmente aquella que ha acompañado a generaciones, logra esa conexión. Por eso, nos llena de orgullo recibir nuevamente a la Orquesta PAC de La Serena con The Rings Music, un concierto que repasará las melodías más icónicas y majestuosas de la película El Señor de los anillos, por lo que promete ser una velada inolvidable, llena de matices y sorpresas”, señala José Tomás Palma, director ejecutivo de Fundación CorpArtes.

Las entradas ya se pueden adquirir en www.corpartes.cl. El valor dependerá de la ubicación seleccionada, con precios desde los $20.000 hasta los $70.000. Desde 15% de descuento para estudiantes, tercera edad y convenios.

El concierto “The Rings Music”, presentado por Fundación CorpArtes, es un proyecto acogido a la Ley de Donaciones Culturales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.