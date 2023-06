«Glory of the Source»: ¿Uso de Google para traducir nombre de subsecretaria Gloria de la Fuente en documento de Cancillería o montaje?

Un supuesto documento que involucra a la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, se volvió viral en redes sociales.

En la imagen del texto, cuya veracidad u origen no ha sido comprobado, se refiere a las palabras introductorias que dirigiría la autoridad durante una actividad, pero lo que llama la atención es que su nombre fue traducido al inglés como “undersecretary Glory of the Source“.

El supuesto documento del Ministerio de Relaciones Exteriores con la traducción literal del nombre de la subsecretaria, que habría sido entregado en una reunión de coordinación, se hizo viral en las redes sociales, y en especial en Twitter, generando tanto risas como malestar en diversos usuarios y usuarias, que descargaron contra la Cancillería por haber cometido un «error», e incluso algunos señalaron que habían usado Google para traducir documentos oficiales.

Otros afirmaron que se trataría de un supuesto documento de la Embajada de Chile en España.

A pesar de la controversia Gloria de la Fuente, parece haberse tomado la situación con sentido del humor, tal y como se pudo observar en su respuesta al comentario del profesor de la Escuela de Gobierno de la UC, Roberto Méndez, quien le envió “saludos a la subsecretaria ‘of the source’“.

De la Fuente respondió: “Thank you Mr. Mendez”, acompañando el mensaje de un emoji sonriente.

Gloria de la Fuente es cientista política de la Universidad Católica (PUC) y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. “Ha realizado actividad docente en diversas universidades del país en materias vinculadas a transparencia, integridad y calidad de la democracia”, señala la cartera en su sitio web.

Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como consultora del Consejo para la Transparencia, Eurosocial y de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además, fue presidenta del Foro de Integridad de Altas Autoridades de la OCDE; miembro del Consejo Asesor del Centro de Políticas Públicas de la UC.

De la Fuente también trabajó en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Fue presidenta, directora ejecutiva y directora de área de la Fundación Chile 21, miembro del Consejo Asesor permanente para la Reforma del Estado en Chile y consejera del Consejo para la Transparencia, donde llegó a ser su presidenta.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores descartaron que el documento sea oficial y real , y señalaron a Bío Bío Chile que desconocen de dónde proviene fotografía subida a redes sociales.

Sigue leyendo: