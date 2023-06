Redes cargan contra Mellado (RN) tras reconocer que grabó y filtró audios de reunión con Presidente Boric

El diputado de Renovación Nacional (RN) por la Región de La Araucanía, Miguel Mellado, reconoció este jueves que fue él quien grabó y filtró el audio del presidente Gabriel Boric durante el encuentro que sostuvo el Mandatario con parlamentarios de la Macrozona Sur.

Esto, luego que desde la oposición y el oficialismo exhortaran al Gobierno, a través del Ministerio de Interior, a iniciar investigaciones y querellarse ante la filtración de los audios a los medios de comunicación de la reunión, que se conocía que era privada.

Por estos hechos, la Fiscalía de Valparaíso había anunciado el inicio de las investigaciones, no obstante, el diputado por Renovación Nacional reconoció su participación en los hechos.

A través de una declaración pública, el legislador manifestó que «a dicha reunión y como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte en donde se comentó la prohibición de grabar».

«Desconociendo lo anterior, es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en donde se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar, y frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe», añade el texto que fue publicado en redes sociales.

Tras su declaración, usuarios de las redes sociales se pronunciaron y calificaron la situación como un hecho sin precedente.

Una de ellas fue la senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, quien calificó este hecho como una vergüenza.

«Que vergüenza Diputado Mellado cuál es la buena fe de grabar una reunión privada c/ el Presidente y entregarla a los medios? Donde queda la confianza? Donde están los límites de la ética o todo se vale? Lo reconoce ahora por la denuncia a la justicia?», escribió en la red social.

Por su parte, otros solicitaron el desafuero del parlamentario.

«Miguel Mellado debe renunciar y ser procesado. Ha comprometido la seguridad nacional. Les aseguro que la derecha lo va a defender o bien, omitirá opinar sobre lo que hizo y minimizará el hecho», expresó el usuario @Leo_Aguilo.

«El delincuente (DELITO) es Diputado Miguel Mellado ChVamos Renovación Nacional. Ni pensaba confesar (hipócrita condenó filtración como si la hubiera hecho otro) #audio grabado a escondidas en Cerro Castillo pero vio firmeza en el Gob. y «admitió q delinquió de buena fe» (cínico)», escribió por su parte @CameliaCAndrade.

Otros cuestionario a Mellado por su «doble moral», debido a que en la mañana del jueves – mucho antes de filtrar el audio – afirmaba que «con la grabación de una reunión privada se perdían las confianzas».

