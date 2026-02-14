“Gracias Chayanne”: Alcaldesa Macarena Ripamonti tras éxito en presentación del artista en Viña del Mar

Chayanne desató euforia en Viña del Mar, superando los 28 mil asistentes: «Gracias Chayanne», destacó alcaldesa Ripamonti

Viña del Mar vivió una jornada icónica este 11 de febrero, cuando la presentación del cantante puertorriqueño Chayanne en el Estadio Sausalito convocó a más de 28 mil personas, consolidándose como uno de los peaks de ocupación hotelera más altos de los últimos años. El recinto deportivo lució a su máxima capacidad, mientras que la red hotelera de la comuna alcanzó prácticamente el lleno total, generando un intenso movimiento turístico que dinamizó la economía local.

Tras el espectáculo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, compartió en sus redes sociales imágenes junto al artista y destacó el profundo vínculo del intérprete con la Ciudad Jardín. «Gracias Chayanne, por tu enorme cariño hacia la ciudad de Viña del Mar, por tu respeto, con palabras sinceras que son muy valiosas para nuestra comunidad», expresó la jefa comunal. Ripamonti subrayó que el artista ha desarrollado una parte importante de su trayectoria en Chile, especialmente en el Festival de Viña del Mar, y valoró sus declaraciones en el escenario: «hay que apoyar el Festival». Según la alcaldesa, ese gesto «fortalece aún más el vínculo que existe entre la comuna y su carrera artística, incluso considerando los momentos complejos que ha vivido nuestra ciudad».

La alcaldesa Ripamonti calificó el evento como «impecable: masivo, ordenado y seguro», y resaltó su impacto positivo y concreto en el desarrollo económico local. «Este tipo de grandes eventos impulsan la economía y generan empleo para nuestros vecinos», afirmó, subrayando cómo el espectáculo se tradujo en beneficios directos para la comunidad.

Finalmente, la autoridad comunal enmarcó este hito dentro de una estrategia más amplia de posicionamiento turístico. «Seguimos posicionando a Viña del Mar como corresponde: como la capital turística de Chile. Febrero presenta cifras muy relevantes, con más de un 90% de ocupación, lo que se traduce en trabajo, reactivación y progreso para toda la ciudad», concluyó Ripamonti.

