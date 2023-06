Para ver de nuevo a Gepe

Por Rodrigo Álvarez A.

Gepe es un artista completo y que ha evolucionado a un repertorio tan variado y prolífico (8 discos y 3 EP) que deja muy atrás la idea original de Hungría o Audiovisión. Aquí hay trayectoria. Tenía la idea que en sus últimos trabajos, después del 2012, había dejado la fiesta de la Tirana para volver a sus temas más intimistas, acompasados, como si el espíritu de Margol Loyola lo hubiera marcado para siempre o como si Gepinto fuera un Alter ego que desde el pasado viene a visitarlo. Pero no. Aquí hay puesta en escena aprovechando los recursos que le brinda el Teatro Municipal de Las Condes, un gran lugar que admite este despliegue escénico -¿habrá bailarinas y diablas?- (en algún momento le dio con eso), por suerte no fue necesario. Mejor que haya músicos, y había buenos: Miguel Molina, Claudia “Belencha” Mena y Franz Mesko, en guitarras, teclado y bronces.

Gepe parte una gira por España y se despidió este viernes con un “Concierto de Otoño” que fue de gran nivel, con una seguidilla de canciones y momentos. Suelto de manos, muchas veces cantando sólo con un micrófono y ensayando bailes y movimientos abruptos que describen su forma de sentir su música, mezcla de ritmos, golpes, cambios y líneas melódicas suaves, a cada ritmo Gepe desarrolla un movimiento corporal que le deja saltar con soltura de un lado al otro del escenario, entrar entre el público, preguntar dónde está su pareja, arengar fans y seguir cantando. Esto es fiesta de canciones y climas y muchas canciones coreables, que su púbico siguió alegremente, sin apuro o tal vez con ganas de moverse en la butaca, sin estridencias. El sold out (gente joven, gente peloláis, no sé si necesariamente femenino) fue rotundo, y el show también.

Otra cosa era con guitarra. Muchas veces el roadie le acercaba una guitarra que zurdamente Gepe interpreta con ductilidad, no me dejó de llamar la atención lo bien que toca, lo fácil que le salen los rasgueos con lo que dirige a su compenetrada banda que participa, que hace solos, que son invitados de a uno al centro para marcar en una tocata lo que se llama “grandes momentos”. “Por la ventana”, un gran hit histórico marcó un primer peak en una versión más rápida, muy contagiosa, o el emotivo momento con “El gran vacío”, una gran interpretación, tal vez la mejor de la noche, marcada por una despedida: “Los amigos de siempre te ayudarán a estar de pie”, dice aludiendo a no tener nostalgia del pasado porque siguen pasando cosas, logrando con éxito un gran vacío, un gran momento.

A esas alturas se me habían olvidado los 45 minutos de espera del teloneo de Rosario Alfonso & Claudio Constanzo, gran dúo de jóvenes músicos que darán que hablar, cantando boleros (gran versión de “Noche Callada”), y las cortinas cerradas de nuevo, esto no empieza nunca. Gepe por fin en escena a las 20.50 en escena y “El Volcán”. Camisa verde, pantalón negro, mocasines negros. Su show es internacional, debería estar en Viña si es que eso es parámetro de algo a estas alturas, pero es una forma de decir. A esto vinimos finalmente, aunque las canciones previas hayan sido bellas y las cocinas de los restoranes del barrio El Golf amenacen con cerrar, está claro que cuando salgamos de aquí sentiremos una sensación de música en vivo y de show en perfecto estado, dicen mis apuntes, mientras los fans piden canciones como en el living “Los barcooos!!!” grita una para agregar “…desde el Caupolican que no la cantai” (risas) al tiempo que Gepe se le acerca para inquirir detalles, pero sigue cantando, “Las 4.40” su último hit nominada a mejor canción del año, según los premios Pulsar.

Gepe llenó el @tm_lascondes y brindo un gran espectáculo, con mucha soltura y liviandad, ambiente grato de sobremesa mientras corro a algún lugar para comer, ya son pasadas las 10 de la noche y la lista de imprescindibles de Gepe seguirá esta noche en los fonos y con la idea fija de que cuando toque de nuevo hay que ir a verlo sin dudar.

