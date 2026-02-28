Gran fiesta del deporte, la cultura y la naturaleza en fiordo Huequi de Chaitén: exitoso triatlón y encuentro de saberes ancestrales

Con más de 500 asistentes, la segunda versión del Desafío del Fiordo Triatlón y el primer Encuentro de Saberes y Semillas transformó a Caleta Buill, en Chaitén, en un epicentro de deporte y cultura. Participantes de Chile y una atleta de EE.UU. disfrutaron de competencias acuáticas, talleres ancestrales y gastronomía típica en un espacio costero indígena, impulsando el turismo sostenible y las economías locales.

Gran fiesta del deporte, la cultura y la naturaleza en fiordo Huequi de Chaitén: exitoso triatlón y encuentro de saberes ancestrales
Éxito rotundo en el Desafío del Fiordo Triatlón y Encuentro de Saberes y Semillas en Huequi

La península de Huequi, en la comuna de Chaitén, fue el escenario de un fin de semana inolvidable el pasado 14 y 15 de febrero. La segunda versión del Desafío del Fiordo Triatlón y el primer Encuentro de Saberes y Semillas reunió a alrededor de quinientas personas, quienes disfrutaron de un evento que combinó deporte, cultura, naturaleza y turismo de manera única.

La actividad, que se realizó en la localidad de Caleta Buill, en un Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO WEKI-WIL), contó con tres modalidades deportivas: Triatlón en su modalidad Sprint, Duatlón y Natación de aguas abiertas en 1.5k y 3k. Además, se promovieron saberes ancestrales, charlas, talleres, comida típica y por supuesto el deporte, lo que permitió a los asistentes sumergirse en la rica cultura local.

La diversidad de participantes fue notable, con personas provenientes de diferentes lugares de la región de Los Lagos, así como de otras regiones de Chile y una participante internacional de Idaho, USA. Esto demuestra el interés y el reconocimiento que ha generado el evento en la comunidad deportiva y cultural, pero además la importancia de reconocer las posibilidades que entregan los espacios costeros a las economías locales.

La organización del Desafío del Fiordo Triatlón y la Comunidad Indígena de Buill se siente orgullosa del éxito alcanzado y agradece a todos los que hicieron posible esta segunda versión. Se espera que la próxima edición, en 2027, sea aún más grande y exitosa, consolidando a este evento como uno de los más importantes de la región y un referente en la promoción de economías sustentables y locales.

