Grotesca estafa sigue circulando en RRSS: Falsos beneficios de acuerdo SQM – Codelco y deepfakes de figuras públicas

Las estafas deepfakes con IA

En la era digital, el surgimiento de deepfakes ha creado una nueva amenaza en las redes sociales, donde los estafadores utilizan técnicas de ingeniería social para engañar a las personas.

Estas manipulaciones de medios, que van desde videos hasta voces, se utilizan para crear contenido falso de figuras prominentes del periodismo, la política o empresas, con el objetivo de atrapar a individuos desprevenidos. Según el informe de la empresa de ciberseguridad Deeptrace, el número de deepfakes en línea se ha duplicado en solo un año, lo que destaca la creciente prevalencia de esta forma de fraude.

Estas estafas se realizan mediante la manipulación de videos reales, donde se superponen rostros o se alteran las expresiones faciales y gestos. Además, la inteligencia artificial se emplea para modificar voces y generar discursos falsos que pueden parecer auténticos. Este tipo de contenido engañoso puede ser utilizado para difundir información falsa, extorsionar a individuos o incluso influir en elecciones políticas.

Signaturit Group, señala sobre esta manipulación con IA: “Los Deepfakes pueden utilizarse para crear vídeos convincentes que difunden información falsa o engañosa. Esto puede socavar la confianza en las fuentes de noticias y propagar teorías de conspiración, desinformación política y noticias falsas”.

En Chile y otras partes del mundo, la falta de regulación efectiva para abordar este problema ha dejado a las plataformas de redes sociales y a los usuarios en una posición vulnerable. Aunque algunas plataformas han implementado políticas para abordar la propagación de deepfakes, su detección y eliminación aún representan un desafío significativo. Como resultado, los estafadores continúan aprovechándose de esta laguna en la regulación para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, lo que subraya la necesidad urgente de medidas más sólidas, ya que circulan múltiples perfiles falsos con este propósito, a vista y paciencia de las autoridades competentes y bajo la complicidad de las propias redes sociales.

Especialistas han señalado, que para combatir eficazmente este problema, se debería trabajar en la implementación de algoritmos avanzados de detección de deepfakes, así como la promulgación de leyes y regulaciones que establezcan consecuencias claras para aquellos que utilicen estas técnicas con fines fraudulentos. Solo mediante un enfoque colaborativo y proactivo se podrá mitigar el impacto de las estafas de ingeniería social impulsadas por deepfakes en las redes sociales y proteger la integridad de la información en línea.

Chile: Estafa en redes sociales que invita a invertir en acuerdo SQM – Codelco con deepfakes de figuras públicas como Boric, Marcel, Pacheco, conductores de televisión.

Desde febrero, comenzó en Facebook a viralizarse una noticiaque hacía ver supuestas publicaciones en medios como 24 horas TVN, Tele 13, CNN o La Tercera, con mensajes del presidente Boric, el Ministro Mario Marcel, el representante de Codelco, Máximo Pacheco y figuras públicas de la televisión, promoviendo un proyecto de inversión.

«Ahora cada ciudadano de Chile, independiente de su conocimiento y experiencia, puede invertir con la ayuda del nuevo proyecto y recibir pagos estables cada semana», se señala, entregando una serie de antecedentes a través de videos manipulados e invitando a seguir una página trampa.

En uno de los videos, aparece la suplantación de voz del ministro Marcel, indicando que «el proyecto busca ayudar a los habitantes de Chile a mejorar su bienestar en un periodo de creciente inflación. Según nuestras pruebas, después de una semana podrías ganar entre $200.000 y 250.000 al día».

En los videos explican que el proyecto busca beneficiar a los chilenos, quienes deben inscribirse en una aplicación y hacer un depósito de $220.000, ya que esa es la cantidad mínima con la que se puede comenzar a invertir.

Durante febrero hasta abril, han surgido decenas de publicidad engañosa con el propósito de estafar. La página oficial de Codelco viene desde hace un tiempo con un aviso flotante en su portada “Son falsas esas ofertas”, alertando sobre anuncios y videos que circulan utilizando “el nombre de nuestra empresa para estafar”.

Sin embargo, este hecho no es nuevo. Ya en enero del 2022, Codelco había detectado que en diversos sitios de internet y a través de redes sociales, se estaba publicando información falsa respecto a supuestos procesos de reclutamiento, llamados a proveedores y promociones para invertir en la compañía, razón por la que incluso, se habría estampado una querella.

Ya han pasado más de dos años y el modus operandi no ha mermado, por el contrario, ha aumentado y se ha enganchado del acuerdo de Codelco con Soquimich para estafar a una cifra indeterminada de personas.

Resulta llamativo que, ante una masiva estafa que involucra a diversas figuras públicas de gobierno, empresas, de la televisión incluso prensa escrita, solo Codelco haga aclaratorias y tome tibias acciones ante grotesco modo fraudulento que podría estar vinculado a la delincuencia organizada transnacional.

Ya a fines de febrero de este 2024, Fast Check Chile, analizaba algunos de estos videos engañosos: “Fast Check CL califica como falso el contenido viralizado. El video fue manipulado, pues las voces no corresponden a la del presidente Boric ni el ministro Marcel. Además, no hay registro de la información que se entrega y T13 no ha publicado dicho contenido. Todo indica que se trata de una estafa”.

A continuación, compartimos pantallazos de algunas de las publicidades engañosas y cuentas falsas que instalan dichos contenidos, que siguen operativas en redes sociales.

Ver galería

Seguir leyendo más…