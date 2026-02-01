¿Guiño a Michelle Bachelet? Pedro Sánchez señala que España apoya que sea una mujer de América Latina que lidere Naciones Unidas

Pedro Sánchez: “España apoya que sea una mujer que lidere las Naciones Unidas (…) de América Latina y El Caribe”

En un claro posicionamiento que alinea su política exterior feminista con la defensa del multilateralismo, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha realizado una firme apuesta para que la próxima Secretaría General de Naciones Unidas sea ocupada por una mujer de América Latina y el Caribe. Durante su intervención en el encuentro ‘Mujeres liderando la ONU del siglo XXI’, Sánchez defendió que este paso no es meramente simbólico, sino una cuestión de derechos humanos y una señal política esencial para reforzar la credibilidad de un sistema multilateral en crisis. “Es hora de que las instituciones internacionales reflejen la realidad diversa, plural y justa de nuestras sociedades”, afirmó, advirtiendo contra quienes prefieren imponer “la ley del más fuerte”.

El presidente español calificó la exclusión histórica de las mujeres de la máxima posición de la ONU como una “anomalía democrática”, subrayando que no se puede seguir excluyendo “a la mitad del talento y de la humanidad” de los centros de decisión. Argumentó que feminismo y multilateralismo van de la mano, ya que la participación femenina mejora la legitimidad y calidad de las decisiones colectivas. “Porque toca y es de justicia”, sentenció Sánchez, respaldando así una candidatura regional y de género que, aunque no mencionó nombres, resuena con fuerza en el contexto político actual.

Declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez

El liderazgo real debe parecerse al mundo real.



Por eso, España apoya que sea una mujer quien lidere las Naciones Unidas.



Porque toca y porque es de justicia. pic.twitter.com/g1iKoXNthk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 30, 2026

Presentación oficial de la Candidatura de Michelle Bachelet

Semanas atrás, el presidente Gabriel Boric presentó oficialmente, con un amplio respaldo transversal, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet Jeria. En un acto ante la 80ª Asamblea General, Boric destacó que “este es el tiempo de América Latina y el Caribe”, una región pacífica y comprometida con los principios de la ONU. Subrayó la necesidad de enfrentar el “desequilibrio histórico de género” en el organismo, señalando que “una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino una expresión concreta de justicia”.

La trayectoria de Bachelet, que incluye ser la primera mujer presidenta de Chile, ministra, directora ejecutiva de ONU Mujeres y Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, fue presentada por Boric como la encarnación de los valores de la organización: “empatía, firmeza, experiencia y capacidad de diálogo”. En un contexto global de fragmentación, el mandatario chileno presentó a Bachelet como una figura puente, capaz de fortalecer la credibilidad y eficacia del sistema internacional para recuperar “propósito y esperanza”.

Otras posibles candidaturas desde América Latina y El Caribe

No obstante, el panorama no se reduce a una única candidata. Desde América latina y el Caribe emergen otros nombres, como la economista y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan; la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena; la expresidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Cabe mencionar que el portugués Antonio Guterres, concluirá el 31 de diciembre de 2026 su período a cargo del organismo internacional.