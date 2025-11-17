Gustavo Gatica, electo diputado distrito 8: “Ganó la gente que no se rindió, que siguió soñando con un país más justo”

Gustavo Gatica electo diputado por el distrito 8

En una contundente victoria ciudadana, el psicólogo y activista Gustavo Gatica Independiente PC) fue electo como diputado por el Distrito 8, compuesto por las comunas de Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura y Tiltil. Con más del 12% de los votos, según datos parciales no oficiales, Gatica se aseguró un escaño en el Congreso, marcando un hito personal y político. Su elección se da en un distrito que también eligió a representantes de un amplio espectro político, incluyendo a Agustín Romero (REP), Cristián Contreras (PDG), Enrique Bassaletti (REP), Tatiana Urrutia (FA), Marcos Barraza (PC), Sebastián Keitel (UDI) y Pier Karlezi (PNL).

Al confirmar su triunfo, Gustavo Gatica declaró de manera íntegra: “Ganó la gente que no se rindió, que siguió soñando con un país más justo, incluso cuando todo parecía cuesta arriba”. En sus palabras, enfatizó el carácter colectivo de este logro: “Esta victoria no es mía, es de todas y todos los que han luchado durante años para que la dignidad deje de ser una promesa y se vuelva realidad”. Agradeció a sus simpatizantes y asumió el desafío “con humildad”, comprometiéndose a construir “junto a las organizaciones, junto a la gente que todos los días empuja para vivir mejor”.

La trayectoria de Gatica añade una profunda historia humana a su elección. El 8 de noviembre de 2019, durante el estallido social, fue víctima de violencia de represión policial estatal que lo dejó con una pérdida total de la vista, transformándose en un emblema en el país de las víctimas de trauma ocular. Su transición de activista solidario a legislador electo representa para muchos la materialización de las demandas por justicia y dignidad que se manifestaron en las calles. Su figura encarna la resiliencia y la convicción de canalizar la lucha social hacia los espacios institucionales.

Con 27 años y un profundo conocimiento de su distrito, Gatica detalló durante su campaña los desafíos específicos de cada comuna, desde la crisis hídrica en Colina y la declaración de “zona de sacrificio” en Tiltil, hasta el déficit habitacional en Lampa y los altos índices de contaminación en Cerrillos y Pudahuel. Su postulación, como independiente con apoyo del Partido Comunista, se basó en la premisa de que “conoce los problemas que nos afectan”, prometiendo una representación arraigada en las necesidades locales.

Mirando hacia el futuro inmediato, Gustavo Gatica ofreció su apoyo explícito a Jeannette Jara en la segunda vuelta presidencial, afirmando: “Chile necesita profundizar los cambios y cuidar lo que hemos avanzado, y confío en que Jeannette representa ese camino con claridad y compromiso”.

Gustavo Gatica finalizó dando gracias sinceras a todos y todas..