“Hace muchísimos años que no se veía esta convocatoria”: Senadora Sepúlveda destaca masiva recepción en gira de Jeannette Jara

Senadora Alejandra Sepúlveda (ind.) destaca histórica convocatoria de Jeannette Jara como un «signo de esperanza»

Imagen portada: Jeannette Jara en Concepción.

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda, vocera del comando de la candidata presidencial Jeannette Jara, por medio de un video, ha subrayado que el eje central de la propuesta política se basa en colocar en el centro del quehacer público a la ciudadanía, las personas, las familias y los territorios. Enfatizó que esta visión humana y cercana es fundamental para el actual proceso electoral.

Según señaló la parlamentaria, una de las características distintivas de la candidata Jara es su profunda cercanía, su capacidad de diálogo y su habilidad para entender y buscar soluciones en conjunto con la gente. Esta cualidad, afirmó Sepúlveda, ha sido el sello del recorrido que la abanderada ha realizado a lo largo de todo el país, de norte a sur.

Imagen: Jeannette Jara en San Carlos

De forma especial, la vocera destacó el masivo acto de campaña en la ciudad de Concepción, donde más de 6.500 personas, representando a familias completas, acompañaron a la candidata.

Ver video con declaraciones de la senadora Alejandra Sepúlveda

Senadora Alejandra Sepúlveda (Ind), vocera del comando de Jara sobre masiva recepción en gira nacional:



“Esta participación es la esperanza, es la luz, es la capacidad de transmitir esta esperanza. Jeannette seguirá respondiendo Chile en la jaraneta con optimismo, con… pic.twitter.com/sB3dF7nNnK — El Ciudadano (@El_Ciudadano) August 30, 2025

Este evento, calificado como histórico, permitió reflexionar colectivamente sobre los dolores, fortalezas y soluciones para la región, marcando una participación ciudadana no vista en la zona desde hace muchísimos años, resaltó la parlamentaria.

Finalmente, la senadora Sepúlveda recalcó que este fenómeno representa una luz y una esperanza para la política nacional. Jeannette Jara continuará su campaña, conocida como “la jaraneta”, respondiendo a Chile con optimismo, tranquilidad, alegría y una tremenda capacidad para escuchar a las personas, las familias y los territorios.

Imagen_ Jeannette Jara en Chillán