“Han construido desde el odio y desde la mentira”: joven comunicador adherente de Jara revela amenazas de muerte desde cuentas ultraderechistas

Joven comunicador denuncia campaña de amenazas digitales de ultraderecha

Matías Sánchez González, un joven profesor y músico de jazz, con una destacada presencia en redes sociales y activo adherente de la candidatura de Jeannette Jara, denunció haber sido víctima de reiteradas amenazas y ataques provenientes de cuentas identificadas con sectores de ultraderecha.

El hecho público este sábado a través de sus plataformas, señala específicamente a los perfiles bajo los seudónimos «Lord James» y «Make Chile 5 K Again (@Kasterizador)» como responsables de una campaña de hostigamiento por sus ideas políticas. En un video, el profesional expresó: “Han construido desde el odio y desde la mentira, convenciendo a la gente de odiar y atacar pasando todo límite. Será nuestra labor ponerle límites. #Kast #Bots #Chile #Jara”.

En un contexto de alta polarización en vísperas del balotaje, el seguidor de Jara reforzó públicamente su apoyo a la candidata. En una nueva publicación audiovisual difundida este domingo, compartió escenas junto a la candidata y manifestó: “Se termina un proceso hermoso🩷, donde aprendí mucho y de mucha gente. Pero de Jeannette en particular me asombró lo esforzada que es, lo preparada que está hasta para los temas más específicos”. Con estas palabras, buscó destacar las cualidades de la candidata más allá de la confrontación, añadiendo: “No voy solo contra el otro, voy por ella porque es de las mejores candidatas que han existido. #Jara #JeannetteJara”.