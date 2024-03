«Hay cosas que sé de la Selección que no dije»: Expareja de futbolista argentino vendió su camiseta y medalla de campeón de Qatar 2022

En el transcurso de la semana, se había dado a conocer por parte de Yesica Frías, expareja del futbolista campeón del mundo con Argentina en el mundial de Qatar 2022, Exequiel Palacios, que el matrimonio que mantenían con el jugador, se encontraba en medio de un proceso de divorcio bastante turbulento.

En entrevista con Socios del Espectáculo y en medio de la disputa financiera, Frías había amenazado públicamente de vender parte de los regalos que le había dado el jugador: «Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”.

“El departamento no lo quiere terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no (…) Quiero que me firme el divorcio. Yo solo le pido lo que me corresponde, ni siquiera los bienes gananciales que tiene en Alemania”, aclaró la mujer.

Sin embargo, la amenaza se hizo realidad. Así lo evidencio la propia Frías en publicaciones en su cuenta de Instagram, en donde en «historias» se puede ver a ella con quienes habrían comprado los artículos del campeón del mundo, incluyendo el mensaje: «El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos». Misma situación ocurrió con la medalla de oro en donde se expone el agradecimiento de un hombre por la «yapa» que le habría vendido Frías.

En la entrevista a la que había accedido Yesica Frías aseguró que: «A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”.