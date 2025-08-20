Hijo de Eduardo Bonvallet busca escaño en el Congreso, generando debate por su historial público

Jean Pierre Bonvallet se presenta como candidato a diputado por la derecha, reavivando cuestionamientos sobre los perfiles de los aspirantes parlamentarios.

La postulación de Jean Pierre Bonvallet al Congreso Nacional por el distrito 10, que incluye comunas como Santiago y Providencia, genera diversas opiniones tras hacerse pública su inclusión en la lista parlamentaria del bloque de derecha. El exfutbolista y analista deportivo competirá como independiente en un cupo del pacto Republicano, Nacional Libertario y Social Cristiano.

Si bien su figura evoca la memoria de su padre, el comentarista deportivo Eduardo Bonvallet, su propio historial público es objeto de atención. A lo largo de los años, Bonvallet hijo se ha visto enfrentado ante diversas situaciones judiciales que marcaron su trayectoria fuera del ámbito futbolístico, acumulando causas por distintos delitos desde 2007. Entre ellos se encuentran denuncias por tenencia de marihuana, riñas en lugares públicos, por violencia intrafamiliar y conducción en estado de ebriedad. Uno de los incidentes más graves ocurrió en 2018, cuando fue condenado a presidio menor en su grado mínimo por amenazar de muerte a uno de sus vecinos.

Pese a su historial, su incursión en la política no es nueva, ya que en 2021 intentó sin éxito llegar al Congreso como candidato a diputado por el Distrito 8, representando al Frente Social Cristiano que apoyaba el Partido Republicano. Su nueva postulación reabre el debate sobre la trayectoria de quienes aspiran a ser representantes del país y los estándares éticos que deben cumplir.

Las elecciones parlamentarias se presentan como un escenario donde los votantes tienen la posibilidad de evaluar la figura de los candidatos y todo lo que representan, considerando sus apellidos, sus carreras, e incluso los episodios polémicos que marcan sus vidas personales. Su desempeño en las urnas será un indicador de cómo la ciudadanía percibe este tipo de candidaturas en el actual panorama político chileno.

En este contexto, la candidatura de Jean Pierre Bonvallet se suma a la amplia oferta de nombres que buscarán un lugar en el Congreso, en unas elecciones determinantes para el futuro legislativo del país. Su presencia en la lista de derecha añade un elemento de debate sobre la representatividad y los perfiles de quienes aspiran a trabajar en el parlamento.