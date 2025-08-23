Hijo, hermanos, sobrinos: El clan Kast que se reparte las candidaturas al poder estatal en noviembre

El pacto “Cambio por Chile” incluye a un hijo de José Antonio Kast como candidato a diputado y Evópoli lleva a dos sobrinos del candidato, hermanos del senador Felipe Kast. La postulación ha generado reacciones por “turismo electoral” y debate sobre el peso de una misma familia en la contienda parlamentaria.

Hijo, hermanos, sobrinos: El clan Kast que se reparte las candidaturas al poder estatal en noviembre
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

 Dinastía Kast en la política: hijo y sobrinos del candidato presidencial que buscan llegar al Parlamento

El pacto electoral “Cambio por Chile”, coalición integrada por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC), oficializó sus listas de candidatos para las elecciones parlamentarias de noviembre. Entre los nombres destaca miembro de la familia del candidato presidencial José Antonio Kast.

Dentro del mismo pacto, José Antonio Kast Adriasola, hijo del abanderado presidencial, postulará como diputado por el distrito 10, que abarca comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja. En este mismo distrito también competirán candidatos independientes ligados al Partido Republicano, como Jean Pierre Bonvallet y Gino Lorenzini.

Por otro lado, en la coalición Chile Vamos, específicamente bajo la bancada de Evópoli, Tomás Kast —sobrino del candidato presidencial y hermano del senador Felipe Kast— se presentará como candidato a diputado por el distrito 23 de La Araucanía. Su postulación ha sido cuestionada debido a acusaciones de «turismo electoral», ya que admitió no ser residente de la región.

Completa la oferta familiar Bárbara Kast, hermana de Tomás y Felipe, y sobrina de José Antonio Kast, quien buscará un escaño como diputada por el distrito 21. La verificación de FastCheck CL confirmó mediante actas de nacimiento que los cuatro candidatos comparten parentesco directo, todos descendientes de la misma línea familiar.

En una entrevista destacada por medio local del Biobío, la candidata por Evópoli, manifestó: “Sé que la gente mira como que no soy de ahí, pero uno elige dónde servir y las comunas del Biobío y Arauco me representan bastante”, afirmó, destaca Noticias Eleii.

La noticia de la multiplicación de candidaturas Kast no ha pasado desapercibida y ha provocado reacciones en redes sociales, abriendo el debate sobre la concentración familiar en la política y la representatividad democrática de los distritos en contienda.

 

Relacionados

Seguel Alfredo

Kast se descontroló tanto que Kaiser quedó como moderado

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jara pasó volando: sube 24 puntos, Kast queda mirando y Matthei no despega

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

“Kast, Kaiser y Matthei son brotes malolientes que hay que erradicar”: A 80 años de la derrota del nazi-fascismo, Artés advierte sobre su reedición en Chile

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

La arremetida que dejó MEO: “Matthei vive del Estado hace 40 años y Kaiser nunca creó un solo empleo"

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Acusaciones de prontuario y nepotismo: Candidaturas de Jean Pierre Bonvallet y Kast Adriasola abren flanco a José Antonio Kast

Hace 21 horas
Seguel Alfredo

“Descalifican sin haber leído ninguna página”: Huenchumilla encara a Kast, Kaiser y Matthei por Comisión Paz y Entendimiento

Hace 4 meses
Seguel Alfredo

¿Qué diferencias hay entre los ocho candidatos presidenciales? Una mirada anticipada

Hace 4 días
Seguel Alfredo

¿Premio de consuelo? El curioso sondeo que perfila a Johannes Kaiser como candidato al Senado por la Araucanía

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Chile teme más un gobierno pinochetista que comunista, según Data Influye

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano