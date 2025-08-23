Hijo, hermanos, sobrinos: El clan Kast que se reparte las candidaturas al poder estatal en noviembre

Dinastía Kast en la política: hijo y sobrinos del candidato presidencial que buscan llegar al Parlamento

El pacto electoral “Cambio por Chile”, coalición integrada por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido Social Cristiano (PSC), oficializó sus listas de candidatos para las elecciones parlamentarias de noviembre. Entre los nombres destaca miembro de la familia del candidato presidencial José Antonio Kast.

Dentro del mismo pacto, José Antonio Kast Adriasola, hijo del abanderado presidencial, postulará como diputado por el distrito 10, que abarca comunas como Santiago, Providencia, Ñuñoa, San Joaquín, Macul y La Granja. En este mismo distrito también competirán candidatos independientes ligados al Partido Republicano, como Jean Pierre Bonvallet y Gino Lorenzini.

Por otro lado, en la coalición Chile Vamos, específicamente bajo la bancada de Evópoli, Tomás Kast —sobrino del candidato presidencial y hermano del senador Felipe Kast— se presentará como candidato a diputado por el distrito 23 de La Araucanía. Su postulación ha sido cuestionada debido a acusaciones de «turismo electoral», ya que admitió no ser residente de la región.

Completa la oferta familiar Bárbara Kast, hermana de Tomás y Felipe, y sobrina de José Antonio Kast, quien buscará un escaño como diputada por el distrito 21. La verificación de FastCheck CL confirmó mediante actas de nacimiento que los cuatro candidatos comparten parentesco directo, todos descendientes de la misma línea familiar.

En una entrevista destacada por medio local del Biobío, la candidata por Evópoli, manifestó: “Sé que la gente mira como que no soy de ahí, pero uno elige dónde servir y las comunas del Biobío y Arauco me representan bastante”, afirmó, destaca Noticias Eleii.

La noticia de la multiplicación de candidaturas Kast no ha pasado desapercibida y ha provocado reacciones en redes sociales, abriendo el debate sobre la concentración familiar en la política y la representatividad democrática de los distritos en contienda.

🔎 #FactChecking | ¿Sabías que cuatro Kast postulan a distintos cargos este 2025? 🤔



✅#Real: José Antonio a la Presidencia, su hijo y dos sobrinos al Congreso. Todo confirmado por listados oficiales y certificados de nacimiento.



No te quedes solo con esta bajada 👇… pic.twitter.com/y9rQICqQc3 — Fast Check CL (@fastcheckcl) August 22, 2025

UNO POR OTRO: El relevo de la familia Kast para representar a La Araucanía – https://t.co/8KIgB9i0j1 pic.twitter.com/3OTBq2zP5T — Diario Tiempo21 (@tiempo_21) August 19, 2025