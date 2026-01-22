«Historia de una huella»: la épica exposición sobre los pueblos fueguinos llega a Duoc UC Puerto Montt

La capital de la Región de Los Lagos se convierte en el escenario de un viaje histórico y cultural. La exposición itinerante “Historia de una huella. Gusinde y los Fueguinos”, organizada por Duoc UC, ha recalado en la sede Puerto Montt de la institución educativa, invitando a la comunidad a descubrir el legado de los pueblos originarios del extremo sur de Chile.



La muestra, que ya se encuentra abierta al público, podrá ser visitada con acceso liberado hasta el 21 de marzo de 2026, y cuenta con la colaboración de la Fundación Gusinde y el Museo Nacional de Historia Natural.

El legado de Martín Gusinde

En el corazón de esta exhibición se encuentra el trabajo del sacerdote y etnógrafo Martín Gusinde. A principios del siglo XX, Gusinde se internó en los canales australes para documentar la vida, espiritualidad y cosmovisión de los pueblos originarios de Tierra del Fuego y el archipiélago de Cabo de Hornos: los Selk’nam, Yámana, Kawésqar y Haush.

A través de una propuesta museográfica que une memoria, diseño e innovación, la exposición permite a los visitantes comprender la profundidad de estas culturas que habitaron los confines del continente.

El montaje, desarrollado por la Escuela de Diseño de Duoc UC, no es una galería tradicional. La puesta en escena utiliza elementos náuticos y simbólicos que evocan el entorno austral. Se pueden observar réplicas de canoas fueguinas, estructuras que emulan cascos de barcos, y sorprendentes diseños basados en esqueletos de ballena.

Esta inmersión sensorial busca representar el encuentro entre culturas y el respeto por las huellas ancestrales, transformando el espacio en un paisaje de historia y resistencia.

«El testimonio del padre Gusinde es un ejemplo de cómo relacionarnos de manera distinta con el otro y con la naturaleza», destacó Enrique Rojas, Director de Desarrollo Estudiantil de Duoc UC.

La muestra es parte del programa A Puertas Abiertas de la institución, una iniciativa que busca vincular a la institución con su entorno a través de una cartelera cultural gratuita y de calidad. Con proyectos como este, Duoc UC reafirma su compromiso con el desarrollo humano y el acceso a la cultura en la zona sur del país.

Coordenadas

• Exposición itinerante “Historia de una huella. Gusinde y los Fueguinos”.

Abierta hasta el 21 de marzo de 2026, lunes a sábados, de 9:00 a 17:00 horas.

Duoc UC sede Puerto Montt, Egaña 651, Puerto Montt.

Entrada liberada, previa inscripción en este link.



