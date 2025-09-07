“Hombres que hostigan a mujeres en redes”: Develan el perfil de cuentas digitales ligadas a campañas de odio de la ultraderecha

Investigación de “Punto a Punto” de El Mostrador, conducido por Paulina Allende, revela que bots que atacan a contrincantes políticos de Kast operan desde 2021. Audios filtrados explicarían el freno a una demanda judicial. Allende expone el violento historial de los operadores detrás de esta red.

Autor: Seguel Alfredo
Investigación revela que ejército digital de Kast opera desde 2021 y vincula a operadores con historial violento

Una investigación de la Unidad de Investigación de El Mostrador, revelada en su segmento “Punto a Punto” por la conductora Paulina Allende, constató que una red de cuentas automatizadas (bots) dedicadas recientemente a amplificar ataques contra la alcaldesa Evelyn Matthei, tiene un historial operativo que se remonta a la campaña presidencial de 2021, donde actuaron sistemáticamente contra los adversarios políticos de José Antonio Kast. El reporte, meticulosamente detallado por Allende, establece un claro vínculo entre las tácticas digitales actuales y las utilizadas en el pasado ciclo electoral, sugiriendo un patrón de comportamiento coordinado.

El informe “Punto a Punto” profundiza en la evidencia, donde analistas de redes sociales colaboraron con el medio para rastrear el origen y la actividad de estos perfiles. Paulina Allende expuso que “parte de los bots que amplificaron los ataques en contra de Evelyn Matthei operan contra rivales de José Antonio Kast desde la campaña presidencial de 2021”, indicando que se trata de una maquinaria digital con una agenda política definida y de larga data, que trasciende contiendas electorales específicas.

Ver video Punto a Punto (El Mostrador)

La investigación de El Mostrador, citada en el segmento de Allende, fue más allá del análisis digital al obtener audios filtrados de un live promovido en círculos de creadores de contenido de derecha. Según el reporte de “Punto a Punto”, en estas grabaciones “estarían parte de las razones que explican por qué la denuncia en contra de los bots adjudicados al sector proclive al candidato José Antonio Kast no prosperó”. Las fuentes anónimas sugieren que un probable “tejado de vidrio” de otros políticos, que tampoco habrían jugado limpio, ejerció presión para frenar una acción judicial en su momento.

Finalmente, Paulina Allende en “Punto a Punto” no solo develó la operación coordinada, sino también el perfil de sus operadores. La conductora expuso lo que calificó como “los perfiles del ejército digital de Kast: hombres que hostigan a mujeres en redes, y que incluso han sido denunciados por golpear a sus madres y proferir amenazas de muerte”, entregando una dimensión personal y delictual a la estrategia de desprestigio digital amplificada por estas cuentas.

