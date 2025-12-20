Honduras: “Ni, aunque me lleven a punta de balas voy a validar un fraude”, afirma Marlon Ochoa, consejero CNE

Fraude, secuestro de consejeras y presión de Estados Unidos

“Ni, aunque me lleven a punta de balas voy a validar un fraude”, afirma Marlon Ochoa

Tegucigalpa. El consejero Marlon Ochoa, aseguró que no firmará ni validará resultados que provengan de un proceso marcado por irregularidades, amenazas y presión internacional. “Ni, aunque me lleven a ese Pleno a punta de balas me van a hacer validar un fraude”, enfatizó, reafirmando su compromiso con la soberanía del voto y la integridad del escrutinio.

El consejero denunció que dos de sus colegas se encuentran ausentes del Pleno desde hace más de diez días, participando únicamente por audio, y advirtió que podrían estar bajo coacción dentro de una embajada extranjera en Tegucigalpa. “No sabemos si los mensajes que publican en sus redes los redactan ellas o les obligan a hacerlo”, señaló, mientras exigía a las autoridades nacionales e internacionales verificar su paradero y constatar su integridad física.

Ochoa respaldó de manera firme la labor de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, que han anulado actas con inconsistencias pese a amenazas de sanciones. Explicó que estas juntas son autónomas e independientes, y que validar irregularidades equivaldría a legitimar un fraude cometido desde el 30 de noviembre.

En más de 600 actas revisadas, el consejero detalló que se han encontrado 350 votos en maletas, mientras que solo 30 o 40 firmas aparecen en los cuadernos de votación y en el registro biométrico, lo que evidencia una manipulación evidente. Asimismo, denunció que el uso obligatorio del dispositivo biométrico fue boicoteado, luego de que una regla de validación automática en el sistema TREP fuese eliminada y miembros de Juntas Receptoras recibieran instrucciones de apagar los equipos.

“La única forma de garantizar resultados legítimos es abrir voto por voto las 19,167 maletas electorales, comparando papeletas, cuadernos y registros biométricos. Si se realiza ese procedimiento, con gusto estamparé mi firma en la declaratoria”, afirmó.

El consejero también contextualizó su pronunciamiento ante recientes acciones de Estados Unidos, que incluyeron la negación de visa en su contra y la revocación de visas a otros funcionarios que denunciaron fraude, advirtiendo que estas medidas buscan presionar al CNE, pero que no afectarán su independencia. “No me hace falta ir a Estados Unidos. He viajado dos veces como turista y una como funcionario, y mi lealtad es con el pueblo hondureño, no con gobiernos extranjeros”, subrayó.

Ochoa denunció además la manipulación de las redes de las consejeras, mensajes que, revela, fueron redactados por terceros en embajadas extranjeras para influir en el proceso electoral. “Están publicando mensajes que no han escrito ellas, y eso es una intervención descarada en el proceso. Es inaceptable que un país extranjero pretenda decidir quién debe ser presidente en Honduras”, enfatizó.

Sobre la seguridad del sistema de Transmisión de Resultados, el consejero alertó que se han detectado fallas y vulnerabilidades en el TREP, vinculadas a la sede de un partido político, lo que evidencia un intento de manipulación externa de los resultados.

Ochoa concluyó con un mensaje contundente: “Cada voto debe ser respetado, cada acta revisada y cada maleta contada. Quien intente imponer un resultado fraudulento encontrará nuestra resistencia firme e inquebrantable. La soberanía no se negocia ni se subordina. Vamos a defender la voluntad del pueblo hasta la última papeleta y el último registro biométrico. Honduras merece un proceso electoral transparente y libre de manipulaciones externas e internas. Ese es nuestro compromiso y no lo vamos a traicionar”.