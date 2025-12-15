«Huellas Atávicas»: Residencia de arte y ciencia UMAG cierra con presentación pública sobre milenaria arqueología Austral

La Universidad de Magallanes (UMAG), a través de la Unidad de Artes, Culturas y Patrimonios, celebrará este jueves 18 de Diciembre la clausura de su destacada residencia de Arte y Ciencia: «Huellas Atávicas: Arte y Arqueología Austral».

Tras un año de intensa actividad, la iniciativa que reunió a artistas locales, investigadores y estudiantes de la UMAG, culminará con un evento abierto a la comunidad de Punta Arenas.

Exploración del pasado cultural magallánico

“Huellas Atávicas” se centró en explorar las primeras manifestaciones culturales del territorio magallánico, un espacio habitado hace miles de años. El programa incluyó talleres de arte, charlas especializadas y, lo que marcó la experiencia, numerosas salidas a terreno para apreciar el Arte Rupestre de la Patagonia.

Rodrigo González, coordinador de la residencia, destacó el éxito de la iniciativa: “Fue un espacio de reunión en torno al conocimiento del pasado cultural del territorio que habitamos. Logramos conformar una pequeña comunidad en torno a la exploración y el aprendizaje, enfocada en los vestigios de existencia de los primeros habitantes: pinturas rupestres y material lítico”.

La residencia se distinguió por su enfoque transdisciplinario y horizontal. Participaron activamente estudiantes de Derecho y del Magister en Patrimonio, quienes interactuaron con artistas como Andrea Araneda y Marcela Alcaíno, y un cuerpo de arqueólogos de la UMAG y el Instituto de la Patagonia de renombre, incluyendo a Flavia Morello, Fabiana Martin, Jimena Torres, Alfredo Prieto y Luis Borrero.

Esta metodología es central en el programa de residencias de la UMAG (iniciado en 2022 con «Emergencias del Bentos»), donde el artista es un par que interactúa con investigadores y estudiantes.

Felipe Rodríguez, estudiante de Magister en Patrimonio, valoró esta interacción: “Es la interacción entre los distintos saberes, ya sea de las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales, las Humanidades y sobre todo cómo estas interseccionan con el Arte. Es súper importante generar estos espacios donde podemos reflexionar sobre distintos fenómenos”.

Rutas arqueológicas y hallazgos emblemáticos

Uno de los puntos culminantes de “Huellas Atávicas” fue el acceso a sitios de alto valor patrimonial en la Región de Magallanes. Se realizaron visitas formativas a Cueva La Leona, Parque Nacional Pali Aike, Cerro Benítez, Cueva de los Niños (Península Muñoz Gamero), Cerro Sota y Cueva Fell.

La residencia culminó con una visita al Faro San Isidro, donde conocieron sobre el trabajo arqueológico y el proyecto de museo a cargo del investigador Miguel Cáceres, e incluso lograron el afortunado avistamiento de una cetácea y su ballenato. También recibieron la visita del antropólogo kawésqar José Tonko y especialistas internacionales de España e Italia.

Coordenadas

Evento clausura residencia “Huellas Atávicas”.

Jueves 18 de diciembre 2025, 18:30 horas.

Hall del Instituto Antártico Chileno, Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas.

Entrada abierta y liberada.

