Huenchumilla: Frei Ruiz-Tagle «lesiona la memoria histórica» de su padre y Chile por apoyo a Kast

El militante DC tacha de irresponsable el encuentro entre el exmandatario y el líder de ultraderecha, convocando a una sesión de emergencia de su partido.

Este martes 25 de noviembre, el senador reelecto y presidente del partido Demócrata Cristiano (DC), Francisco Huenchumilla, anunció la convocatoria a una reunión de emergencia de la directiva para analizar el controvertido encuentro entre el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con el candidato José Kast, calificándolo como un acto «confuso» e «inoportuno».

Huenchumilla enfatizó que la crítica del partido no reside en el diálogo entre autoridades, sino en la responsabilidad que implica el cargo de exjefe de Estado al reunirse con un representante de la ultraderecha. El senador enfatizó que esto «se presta a que la militancia se muestre desconcertada cuando el expresidente, un hombre de sus filas, tiene un encuentro de esta naturaleza», acusando también que el encuentro con un líder abiertamente simpatizante de la dictadura de Augusto Pinochet «lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva, que es el padre del exmandatario».

Cabe recordar que Eduardo Frei Montalva, padre de Ruiz-Tagle — ambos demócratas cristianos —, falleció en enero de 1982 a causa de un homicidio atribuido a exagentes de la CNI y médicos de la Clínica Santa María, en el marco de una operación encubierta de “negligencia médica” de la dictadura. Por esta razón su hijo, con esta historia familiar, se acerque a un sector que reivindica el régimen militar, es leído como una traición al legado y a los principios más profundos del partido.

La directiva de la DC interpreta el gesto como una señal de ruptura, a lo que el senador Huenchumilla aseguró que Frei Ruiz-Tagle lleva «arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza», y que esta reunión representa la culminación de un proceso. Añadió que: «Al parecer, anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha y, en este caso, con la ultraderecha», complementó, señalando que no concurrió a las instancias internas del partido para defender su postura.

Finalmente, Francisco Huenchumilla lamentó la falta de diálogo interno, declarando que Frei no se comunicó con la directiva para exponer su postura y que cortó todo lazo con ellos. Ante esto, el presidente de la DC declaró que no cree en los monarcas en Chile, insistiendo en que el expresidente tiene la responsabilidad de comportarse a la altura de la historia y los principios de su partido.