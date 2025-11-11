Illapu revive su legado de los 90 con “Dos Sobreviviendo”, himno de amor y resistencia

La banda nacional anuncia “En esos días de los 90”, un álbum con nuevas versiones de sus clásicos

Autor: El Ciudadano
La histórica banda nortina Illapu da inicio a un nuevo y emotivo capítulo en su extensa trayectoria con el lanzamiento del single “Dos Sobreviviendo”. Es el primer adelanto de su próximo álbum, “En esos días de los 90”, un trabajo discográfico que reunirá nuevas grabaciones de los temas más emblemáticos que definieron su sonido durante la década de los noventa.

Con esta entrega, Illapu se afianza como banda esencial de la música chilena, símbolo de identidad, compromiso social y belleza musical. Su legado continúa uniendo generaciones, desde los clásicos como “Candombe para José” hasta los hits noventeros como “Morena Esperanza”, “Lejos de Amor” y “Del Pozo de Mis Sueños”.

“Dos Sobreviviendo”: el amor como acto de perseverancia

“Dos Sobreviviendo”, con poesía de Nelly Lemus y música de Roberto Márquez, es una poderosa canción de amor y resistencia. La letra, protagonizada por los personajes Pedro y María, va más allá de lo romántico para abordar el afecto como un acto de perseverancia en medio de la adversidad y la indiferencia del mundo.

Mientras muchas canciones de amor se centran en la pasión o la ruptura, “Dos Sobreviviendo” ofrece una mirada distinta: habla del amor que sobrevive en medio de la carencia, los desafíos y la cotidianidad, reivindicando la ternura como una forma de resistencia.

Un nuevo capítulo para Illapu

Con “En esos días de los 90”, la banda reinterpreta su pasado musical desde la madurez y sensibilidad del presente. El álbum se presenta como una celebración de una época y, al mismo tiempo, como una reflexión actual sobre el valor de la memoria y la esperanza que siempre ha definido la obra del grupo.

Más de cinco décadas después de su fundación, Illapu sigue siendo una voz imprescindible en la música popular chilena, capaz de tender puentes entre generaciones a través de un repertorio que combina emoción, historia y compromiso.

Escucha “Dos Sobreviviendo” aquí.

Fuentes: Musicachilena.cl e Illapu.cl.
