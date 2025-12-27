Impacto en San Antonio por muerte de concejal Milko Caracciolo: Emblemático luchador social y defensor de la pesca artesanal

San Antonio de luto por fallecimiento de concejal Milko Caracciolo: Destacan su legado en la lucha popular por la justicia social

La comuna de San Antonio amaneció en duelo tras el sensible fallecimiento del concejal en ejercicio Milko Caracciolo Soto, ocurrido durante la tarde de este viernes 26 de diciembre mientras realizaba labores de pesca artesanal en la playa Hermosa de Pichilemu. La causa aparente de su deceso, según reportes preliminares, habría sido un paro cardiorespiratorio.

La Municipalidad de San Antonio, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, confirmó la noticia y decretó duelo comunal por dos días a partir de la medianoche del 27 de diciembre. «Lamentamos profundamente el fallecimiento de Milko Caracciolo Soto, concejal en ejercicio en su segundo período de la comuna de San Antonio, quien estuvo estrechamente ligado a la pesca artesanal, la actividad portuaria y la vida comunitaria», expresó la entidad edilicia, destacando su compromiso con una participación activa de las comunidades.

La partida del edil, de 45 años, ha generado una ola de condolencias y muestras de dolor en el mundo político, social y comunicacional. El Partido Igualdad, colectividad a la que pertenecía, señaló en un mensaje: «Nos quedamos esta noche, dispersos en tantos territorios, mordiendo la pena y la rabia. Mañana levantamos otra vez las banderas que alimentaste con la dignidad de todas tus luchas».

Figuras como el ex candidato presidencial Eduardo Artés lo despidió como un dirigente y luchador popular: “Partió un compañero grande: falleció Milko Caracciolo, dirigente y luchador popular, concejal en San Antonio. Con Milko nos unía la lucha por una Patria nueva y popular. Un abrazo grande y fraterno a su familia y compañeros”.

Mientras que el periodista Julio Oliva lo definió como un imprescindible» y «sembrador de esperanza: “Nos deja un luchador, un militante igualitario, un tremendo dirigente social, una persona solidaria, amante de su familia, de sus compañeros de clase, solidario y sembrador de esperanza… Ha partido Milko Caracciolo…Y nos quedamos helados de vida, sin entender las lógicas de este mundo, que nos quita a uno de los imprescindibles en tiempos en que más se le va a necesitar”.

Por su parte, el politólogo Jean Flores Quintana lo recordó como un faro para quienes seguimos bregando por un Chile más justo y digno: “Despedimos con profundo dolor a Milko Caracciolo Soto, un imprescindible de las luchas populares.Más que un dirigente social o representante popular, Milko fue un amigo entrañable y un compañero de ruta inquebrantable (…) Su compromiso con San Antonio y la justicia social queda grabado como un faro para quienes seguimos bregando por un Chile más justo y digno (…) Desde la fraternidad que siempre nos unió, honro su memoria y su incansable legado de lucha (…) Que la tierra te sea leve, querido Milko. Tu ejemplo no se apaga, camina con nosotros; tu familia, amigos y compañeros”.

Organizaciones de defensa del medioambiente y los derechos humanos, como HidroDefensa y Observadores Defensores Derechos Humanos Chile, también expresaron su pesar, resaltando su rol como «defensor de la naturaleza» y enviando condolencias a su círculo cercano.

Radio Galactika de San Antonio, medio donde el concejal realizó su última grabación hace un par de semanas, por medio de su director Alfredo Cueto, transmitió el dolor de la comunidad local: “Son los momentos más duro de dar una noticia de este calibre, hoy producto de un ataque al corazón nuestro compañero y Concejal Milko Caracciolo Soto nos dejo en esta vida, enviamos un afectuoso y doloroso pésame a toda su familia. Esta imagen fue de la última grabación que realizo en Galactika hace un par de semanas atrás”.

Milko Caracciolo Soto, quien se desempeñaba laboralmente en el rubro de la pesca artesanal, construcción y asesorías técnicas pesqueras, deja un legado marcado por su arraigo con los pescadores y su incansable activismo social. Su repentina partida sume en profundo dolor a su familia, amigos, compañeros de lucha y a la comunidad de San Antonio que hoy lo despide.