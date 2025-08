Importante encuentro pewenche en Lonquimay: Comunidades se levantan contra tala de araucarias y acusan atentado espiritual

Comunidades pewenche anuncian defensa legal y territorial inmediata ante amenaza de tala de bosque nativo

Imágenes: Fotografías publicadas en redes sociales por TvRadio Newen kimun Lonquimay

Las comunidades participantes del presente txawün, luego del gellipun realizado en la madrugada del 2 de agosto del 2025 en el rewe del Lof Kmkeñ, con la presencia de pu Lonko, pu Werken, Machi, dirigentes y habitantes del territorio, llevaron a cabo un ngütramkawn en torno a la problemática que se presenta a partir de las resoluciones N° 594 y N° 595 de los tramos P-95 Licura – Icalma y S-61 Icalma – Melipeuco, respectivamente, publicadas el 18 de julio del presente año por parte de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y que autoriza la tala de un total de 96 ejemplares de Araucaria Araucana, junto con la alteración del hábitat de 1.776 individuos de esta especie. Esto, acusan, se hace en nombre del “progreso o desarrollo”.

Las comunidades manifestaron: “Agradecemos la lucha que dieron los pu kufi ke che y valoramos profundamente la defensa del lof Kmkeñ contra la tala del pewen. Donde gracias a ellos es que, en 1990 la Araucaria es declarada Monumento Natural, Decreto nº43 del Ministerio de Agricultura, prohibiendo así su tala”.

En el mismo comunicado, los territorios pewenche de Lonquimay declararon que no aceptan la tala del pewen, ya que “ha sido nuestro sustento espiritual, alimenticio, cultural y económico desde nuestros ancestros hasta la actualidad”. Añaden: “Consideramos que esta resolución es un violento atentado hacia nuestra espiritualidad y nuestro pueblo mapuche”.

También hicieron una aclaración sobre su postura respecto al desarrollo vial: “Declaramos que no nos oponemos al mejoramiento de los caminos, sabemos que significan avances necesarios para la comuna y, sin embargo, este proyecto debe ajustarse a nuestro territorio y no nuestro territorio a ellos. La conectividad no está sujeta a la masacre de nuestro árbol sagrado y el ixofilimongen asociado a él”.

En consecuencia, a partir del ngütramkawün, se ha decidido presentar un recurso de protección como medida urgente “para dejar sin efecto las resoluciones antes mencionadas”. Además, con el fin de frenar la tala inminente que se pretende realizar en la ruta desde Licura a Melipeuco, así como la destrucción de los sitios ceremoniales y lawen, las comunidades advirtieron que esto no tiene un ngünon con los entes responsables del proyecto. Por lo mismo, hicieron un llamado al pronunciamiento inmediato del Delegado Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección nacional de CONAF, la Dirección nacional de Vialidad, el Ministerio del Medio Ambiente, el Gobierno Regional de la Araucanía y la Municipalidad de Lonquimay para el día viernes 08 de agosto del año en curso, en el Lof Marimenuco Alto.

“Esta es una decisión de las comunidades presentes en este ngütramkawün ancestral, quienes hoy y siempre estaremos en contra de la tala de nuestros pewén, así como de todo aquello que amenace la devastación de nuestro territorio”, concluye el texto.

Pu lonko que respaldan:

Oscar Calluqueo Torres, Lof Rikalmá

Adolfo Huenchacal, Lof Marimenuco Alto

Eduardo Cayul, Lof Mitraquen

Alberto Antinél, Lof Wayenmapu

Sergio Porma, Lof Porma Ñanco Roza

Ricardo Melliñir, Lof Kmkeñ

Luis A. Millanao Antine, Lof Marimenuco Bajo

Juan de Dios Domihual, Lof Benancio Cumillan

Aladino Curical, Lof Mallín del Treile

Alberto Millanao, Lof Marimenuco Bajo

Firman las comunidades:

Kmkeñ, Wayenmapu, Porma Ñanco Rozas, Bernardo Ñanco, Rikalmá, Mitraquen, Marimenuco Alto, Marimenuco Bajo, Pedro Currilem, Pewencho Alto, Comunidad We Küyen de Pedregoso, Camargo Millaeo, Pedro Kalfuqueo, Wenukal Ivante, Nahuelcura Cañiumir, Benancio Cumillan, Galetue, Mapu Choyke, Kudu Mawida, Pancho Kuramil Autónomo (Curacautín) y Kilape López Autónomo (Curacautín).