Industria salmonera letal: Muerte de buzo en Melinka eleva a 84 los trabajadores acuícolas fallecidos

Inicio de temporada en la industria acuícola 2026: Muerte de buzo en centro salmonero de Melinka

Imágenes: Archivo de internet. Muerte de trabajadores de la industria salmonera

Con la muerte de un trabajador se inicia una nueva temporada de fallecimientos laborales en la megaindustria exportadora del salmón en Chile durante el año 2026, dejando nuevamente en evidencia las precarias y subestándares condiciones de seguridad que imperan en esta millonaria actividad productiva. La acelerada expansión productiva y territorial de la salmonicultura industrial ha cobrado la vida de 84 trabajadores y trabajadoras entre los años 2013 y 2026.

La nueva víctima es Manuel Matus Tamayo, buzo que falleció mientras realizaba labores submarinas en condición de subcontrato en el centro de engorda de salmones “Martita”, ubicado en el canal King, región de Aysén. El centro salmonero es propiedad de Australis Mar S.A., filial de la empresa de capitales chinos Australis Seafoods, dedicada a la engorda y comercialización de salmones de cultivo industrial mediante concesiones de acuicultura en las regiones de Aysén y Magallanes.

Tras el accidente fatal, la autoridad marítima activó el zarpe desde los puertos de Melinka y Puerto Cisne, con el fin de iniciar una investigación sumaria administrativa marítima que permita determinar las causas y eventuales responsabilidades en esta nueva muerte laboral ocurrida en la región de Aysén.

Aysén: una de las mayores tasas de siniestralidad de la industria salmonera global

La región de Aysén concentra una de las mayores tasas de siniestralidad laboral de la industria salmonera a nivel mundial. Durante la temporada 2025, la megaindustria salmonera que opera en Chile alcanzó por tercer año consecutivo una producción superior al millón de toneladas anuales, valorizadas en más de 6.000 millones de dólares.

Esta acelerada expansión productiva en las regiones de la Patagonia chilena tiene como objetivo duplicar la actual producción de salmones de exportación al año 2040, proceso que ha sido ampliamente cuestionado no solo por sus severos impactos ambientales, sino también por la grave precariedad en las condiciones de seguridad laboral, situación que afecta de manera particular a los buzos subcontratados por la industria, en su mayoría pescadores artesanales.

Los registros del Centro Ecoceanos indican que durante el año 2025 ocurrieron al menos dos muertes de buzos en la región de Aysén, directamente vinculadas a la operación salmonera, y una en la región de Magallanes.

El 17 de abril de 2025 falleció Luis Godoy Mendoza, buzo artesanal subcontratado por la empresa Aerocam, mientras prestaba servicios para la megaempresa Blumar S.A. en el centro de engorda “Elena Weste”, ubicado en el fiordo Aysén, sector isla Elena, Puerto Chacabuco.

Posteriormente, en julio de 2025, se registró la muerte de otro buzo en el centro de cultivo “Canalad”, perteneciente a la empresa Australis Mar, en la comuna de Cisnes, vecina al puerto de Melinka, región de Aysén.

Ecoceanos: cuando la vida de un buzo vale menos que la de un salmón de exportación

Los registros del Centro Ecoceanos confirman que entre marzo de 2013 y enero de 2026 han muerto 84 trabajadores y trabajadoras en centros de cultivo, plantas procesadoras industriales y actividades de transporte marítimo en aguas chilenas asociadas a la salmonicultura.

El director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas, señala que “esta impresentable situación en la segunda actividad económica más importante del país deja en evidencia la filosofía imperante en las megaempresas productoras de salmón en Chile, donde estas muertes no son accidentes inevitables, sino la consecuencia directa de un sistema de producción intensiva que prioriza —con la complicidad de los agentes fiscalizadores del Estado— las billonarias ganancias por sobre la seguridad laboral y la vida humana”.

Esta realidad, advierte Cárdenas, se expresa con crudeza en el conocido aforismo chilote: “la vida de un buzo vale menos que la de un salmón de exportación”.

Con información de: Ecoceamos News.