Infancia palestina devastada por Israel: Más de 21.500 niños asesinados y más de 41 mil heridos

Desde octubre de 2023, 21,515 niños han sido asesinados en Palestina, según cifras difundidas públicamente. Más de 41,500 han resultado heridos, miles han quedado huérfanos o con amputaciones, y 1,5 millones perdieron su derecho a la educación en medio de una violencia que continúa.

Autor: Seguel Alfredo
Más de 21.500 niños asesinados en Palestina desde octubre de 2023

Un total de 21.515 niños han sido asesinados en Palestina desde octubre de 2023, de acuerdo con datos difundidos públicamente por la Embajada del Estado de Palestina en Chile este 27 de febrero. Del total, 21.283 corresponden a Gaza y 232 a Cisjordania, en un escenario descrito como una infancia profundamente devastada por la guerra.

Las cifras dan cuenta además de más de 41.500 niños heridos producto de agresiones israelíes. A ello se suma que más de 21.000 menores han quedado discapacitados, 1.500 han sufrido amputaciones y 17.000 han quedado huérfanos, configurando una crisis humanitaria de enormes proporciones.

El impacto también se extiende al ámbito educativo. Más de 20.000 estudiantes han sido asesinados, 22.000 han resultado heridos y 1.500.000 niños y niñas han perdido su derecho a la educación, en medio de la destrucción de infraestructura y el desplazamiento forzado de familias enteras.

En paralelo, se informa que 618 personas han sido asesinadas desde el cese al fuego que entró en vigor el 11 de octubre de 2025, evidenciando que la violencia persiste. En distintas imágenes difundidas, incluso por organizaciones como Médicos Sin Fronteras, se observa el dramático impacto humanitario que continúa afectando a la población civil, especialmente a la niñez.

