Información de explosivos: Francia Márquez denuncia un nuevo intento de atentado en su contra

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció un nuevo intento de atentado en su contra que se pretendía ejecutar en el departamento del Chocó, al oeste del país, según información de inteligencia de la policía.

Según el medio local RCN Radio, Márquez detalló que un agente le notificó que no era seguro llegar a la zona que pretendía visitar porque había información de que habían colocado explosivos.

«Llegué al aeropuerto, se me arrimó un policía de los mandos de la región y me dijo: ‘no está segura la región, al parecer hay información de explosivos que han colocado y ponemos en su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento’. Y les dije: ‘yo voy«, comentó la vicepresidenta el martes, a su llegada a la reunión de reconocimiento de responsabilidad estatal por un caso de violación a los derechos humanos, conocido como «Operación Génesis».

Hoy en tránsito en el Uraba informaron a la Vice que no era seguro llegar a Cacarica por denuncia de explosivos en la zona, supe además que es tan aerofobica como yo, pero “de malas”, fuimos igual pues había que cumplirle a la comunidad y volvimos felices de haberlo hecho 💜 pic.twitter.com/LyP3DoIfWV — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) March 22, 2023

Esta no es la primera vez que la vicepresidenta recibe avisos de atentados. En enero pasado, los servicios de inteligencia encontraron ocho kilos de explosivos en la vía que conduce a su casa en Yolombó, Cauca, que fueron destruidos en un procedimiento controlado.

Además, durante la campaña electoral, Márquez recibió amenazas de muerte y fue declarada «objetivo militar». En 2019, la también activista y líder social, salió ilesa de un atentado armado en su contra y en 2020 denunció que había desmejorado su esquema de seguridad, asignado por el Estado.

Previamente, el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, informó en un acto público reseñado por medios locales, que la vicepresidenta le había expresado su preocupación porque recibió por escrito dos avisos, uno de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otro de la Policía, donde le notificaban que no le podían garantizar su seguridad para ir al Cauca, su región natal.

«La vicepresidenta me dijo que estaba preocupada porque nadie le garantizaba la seguridad. Que fue donde la Policía y no la quieren cuidar, que fue donde la UNP y no la quieren cuidar. Estoy sorprendido, me parece complicado que la vicepresidenta del país diga eso. Le dije que la acompañábamos pero ella no tiene condiciones de seguridad en el Cauca», agregó el fiscal, quien afirmó que en esa región, ahora mismo, «nadie puede entrar, ni siquiera el Estado».

Fuente: RT.

