“Información falsa, tergiversada y de odio”: Piden citar a Kast a Fiscalía por nueva revelación de cuenta troll

CIPER vinculó la cuenta troll “Neuroc” con el equipo de Kast, tras la admisión de su administrador. La oposición acusó un “ejército de trolls” y exigió a la Fiscalía citar al candidato e investigar la manipulación. El caso ya está en manos del Ministerio Público, generando una crisis para la campaña republicana.

“Información falsa, tergiversada y de odio”: Piden citar a Kast a Fiscalía por nueva revelación de cuenta troll
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Escándalo «Neuroc»: Exigen citar a Kast en Fiscalía tras revelarse vínculo con cuenta troll en su equipo

Una investigación del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) reveló este viernes un vínculo directo entre la cuenta troll “Neuroc”, reconocida por difundir información falsa contra figuras políticas de diversos sectores, y el equipo de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast. Según la publicación, el administrador de la cuenta, Ricardo Inaiman Barrios, admitió en un chat de noviembre de 2024 mantener contacto frecuente con el community manager del candidato republicano, lo que sugiere una posible coordinación en su estrategia digital.

La revelación desató una inmediata reacción de la oposición, cuyos representantes acusaron la existencia de un “ejército de trolls” ligado a Kast. El diputado socialista Daniel Manouchehri, quien ya había presentado una denuncia previa sobre redes de bots, afirmó que CIPER “desnudó las cuentas trolls ligadas al equipo digital de Kast” y emplazó a la Fiscalía a actuar con celeridad, solicitando que se “incauten teléfonos y se cite a Kast”.

Desde el Frente Amplio, destaca publicación de Diario UChile, el diputado Andrés Giordano apuntó directamente al candidato republicano a través de sus redes sociales, declarando: “única cobardía en esta campaña tiene nombre y apellido: José Antonio Kast y su ejército de trolls”. En la misma línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, condenó la estrategia y cuestionó: “¿Así entienden la política? Montando ejércitos de trolls para manipular la opinión pública. La democracia se defiende con ideas, no con cuentas falsas”.

La denuncia, que incorpora los chats revelados por CIPER, se encuentra en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Estas revelaciones han transformado el reportaje en una seria crisis de credibilidad para la campaña de Kast, intensificando la presión política y judicial en su contra.

Relacionados

Seguel Alfredo

"Hablamos a menudo con su community manager": Chat confirmaría vínculo de Kast con cuentas acosadoras y difusoras de información falsa en redes sociales

Hace 2 días
Seguel Alfredo

“We often talk to his community manager”: Chats suggest Kast’s ties to harassing troll accounts that spread disinformation on social media

Hace 2 días
Seguel Alfredo

“Tonta we…”: El acoso y odio de “Patito Verde” y otros trolls de Kast contra mujeres en política

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Jara arrincona a Kast por “ejércitos de trolls” y él esquiva sin profundizar: “No, y ahí te la dejo”

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

"Usan ejércitos de bots y cuentas falsas para manipular a los chilenos desde su celular": Fiscalía investigará denuncia contra Partido Republicano de José Antonio Kast

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

De formalizado en el Caso Penta a cerebro financiero de Kast: asesor sin sanción hoy gestiona millonarias campañas

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

“Hombres que hostigan a mujeres en redes”: Develan el perfil de cuentas digitales ligadas a campañas de odio de la ultraderecha

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Luis Mesina: “Kast es la expresión de la descomposición total de la política”

Hace 4 semanas
Seguel Alfredo

Cuentas de ultraderecha y su estrategia para manipular en Internet

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano