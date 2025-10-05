“Información falsa, tergiversada y de odio”: Piden citar a Kast a Fiscalía por nueva revelación de cuenta troll

Escándalo «Neuroc»: Exigen citar a Kast en Fiscalía tras revelarse vínculo con cuenta troll en su equipo

Una investigación del Centro de Investigación e Información Periodística (CIPER) reveló este viernes un vínculo directo entre la cuenta troll “Neuroc”, reconocida por difundir información falsa contra figuras políticas de diversos sectores, y el equipo de campaña del candidato presidencial José Antonio Kast. Según la publicación, el administrador de la cuenta, Ricardo Inaiman Barrios, admitió en un chat de noviembre de 2024 mantener contacto frecuente con el community manager del candidato republicano, lo que sugiere una posible coordinación en su estrategia digital.

La revelación desató una inmediata reacción de la oposición, cuyos representantes acusaron la existencia de un “ejército de trolls” ligado a Kast. El diputado socialista Daniel Manouchehri, quien ya había presentado una denuncia previa sobre redes de bots, afirmó que CIPER “desnudó las cuentas trolls ligadas al equipo digital de Kast” y emplazó a la Fiscalía a actuar con celeridad, solicitando que se “incauten teléfonos y se cite a Kast”.

CIPER ha desnudado las cuentas trolls ligadas al equipo digital de Kast. Junto a la diputada Cicardini ya presentamos una denuncia. Ahora la Fiscalía debe actuar: incautar teléfonos y citar a Kast. No puede haber protección especial del Ministerio Público. La pregunta es simple:… https://t.co/BelfKY4zHO — Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) October 3, 2025

Desde el Frente Amplio, destaca publicación de Diario UChile, el diputado Andrés Giordano apuntó directamente al candidato republicano a través de sus redes sociales, declarando: “única cobardía en esta campaña tiene nombre y apellido: José Antonio Kast y su ejército de trolls”. En la misma línea, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, condenó la estrategia y cuestionó: “¿Así entienden la política? Montando ejércitos de trolls para manipular la opinión pública. La democracia se defiende con ideas, no con cuentas falsas”.

La denuncia, que incorpora los chats revelados por CIPER, se encuentra en manos de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. Estas revelaciones han transformado el reportaje en una seria crisis de credibilidad para la campaña de Kast, intensificando la presión política y judicial en su contra.