Presidente Boric: Estamos mejor parado como país y estamos más fortalecidos como democracia

El presidente Gabriel Boric realiza este jueves al Congreso Nacional, en Valparaíso, para realizar su segunda Cuenta Pública.

Durante su alocución, el presidente Boric rememoró los hechos que se han registrado en un año y medio, así como los avances alcanzados desde su llegada al poder.

En este sentido, exhortó a las autoridades gubernamentales a no olvidarse de la ciudadanía y a trabajar por buscar soluciones a sus demandas.

” Me guía en mi labor la curiosidad fantástica, el empuje para salir adelante, el mensaje de todos ellos que representan a miles es que no nos olvidémoos que es por ellos (la sociedad) que estamos acá. Nuestro gobierno, lleva un año y casi tres meses de mandato, no han sido tiempos fáciles. Recién amainaba la pandemia, inseguridad y retroceso en muchos tiempos. La invasión de Rusia-Ucrania, la inflación reaparecía con toda su crueldad afectando a los más pobres, el deficit fiscal se había ubicado en cifras récords. la economía ya débil tras casi una década de migración desbordada”, comenzó su discurso el mandatario.

Al respecto, también se refirió sobre el plebiscito de salida que se llevó a cabo el pasado mes de septiembre, donde se impuso el rechazo de la propuesta de la Carta Magna, redactada por la Convención Constitucional.

“Necesitamos más compromiso público y menos conformismo, en en esa dirección en la que estamos avanzando”, añadió.

Por otra parte, aseveró que – pese a las dificultades – el país en estos momentos se encuentra “más ordenado que cuando tomamos el gobierno”.

“Las tendencias disolventes que existían en la sociedad, ha comenzando a retroceder, estamos mejor parado como país y estamos más fortalecidos como democracia”, recalcó.

“No es el resultado del gobierno que presido, es el resultado de los diversos poderes que están presentes. de todas las fuerzas políticas, de armada, carabineros, sociedad civil”, añadió.