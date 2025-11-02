Insólita encuesta: Sondeo local en la Araucanía revela un 50 % de indecisos de cara a las presidenciales

Según encuesta en La Araucanía revela una insólita paradoja, más del 50% es indeciso, superando ampliamente toda media nacional. Con Kast (17,21%) y Jara (11,20%).

Insólita encuesta: Sondeo local en la Araucanía revela un 50 % de indecisos de cara a las presidenciales
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

La Araucanía: La Paradoja del Silencio en Vísperas Electorales

En vísperas de las elecciones del próximo 16 de noviembre, la última encuesta publicada en Chile, realizada por Terrae Consultores y difundida por Araucanía Diario, proyecta tendencias para la Región de La Araucanía.

El estudio, aplicado entre el 1 y el 27 de octubre de 2025 a 3.883 personas, se presenta como la fotografía más reciente del panorama electoral local. Sin embargo, detrás de los porcentajes se esconde una cifra que desafía la lógica del proceso democrático y que contrasta con los sondeos nacionales.

Los resultados para la carrera presidencial ubican a José Antonio Kast a la cabeza con un 17,21%, seguido por Jeannette Jara con un 11,20%. Les siguen Evelyn Matthei (6,86%) y Johannes Kaiser (5,68%), con los demás candidatos sumando porcentajes menores al 5%. Pero el dato verdaderamente insólito en esta región, es que más del 50% del electorado consultado se declara como «no decide o no opina».

Esta abultada cifra de indecisión constituye una paradoja democrática de gran magnitud. Mientras a nivel nacional las encuestas reflejan que los votantes indecisos suelen estar por debajo del 10%, en La Araucanía este segmento supera holgadamente la mitad de la población encuestada. La brecha es tan amplia que cuestiona la capacidad de cualquier sondeo, incluido este, para predecir un resultado real en la región, revelando una fractura evidente en la conexión con el proceso electoral.

El mismo patrón de indefinición se observa en la carrera al Senado, donde el estudio perfila a Miguel Becker, Henry Leal y Rodolfo Cárter por la derecha, y una contienda entre Ricardo Celis, Francisco Huenchumilla y Eugenio Tuma (ExAmaraillos y ExPPD) por el pacto Unidad por Chile.

Relacionados

Seguel Alfredo

Indecisos marcan la pauta: proyección de analista muestra inédita incertidumbre rumbo a elecciones presidenciales

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Consolidado de encuestas según analista: Proyecciones confirman “frenazo” de  Kast y porcentaje de indecisos va disminuyendo

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Elaboran proyección electoral presidencial 2025, según encuestas disponibles

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Vanessa Kaiser, Luchsinger, Carter y Leal: La avanzada conservadora que busca convertir La Araucanía en su bastión senatorial

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Jara se afirma primera: 28% en la foto de “si fuera este domingo”, según Criteria

Hace 6 días
Seguel Alfredo

Polling Consolidation: Analyst Indicates Slowdown for Kast and Decline in Undecided Voter Percentage

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Votan en la Metropolitana pero van de candidatos en Biobío y Araucanía: Los casos de Rodolfo Carter y los hermanos Kast

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

Atlas Intel: Jara toma ventaja decisiva con 33,2 % y guerra abierta por el segundo lugar entre Kast, Kaiser, Parisi y Matthei

Hace 1 día
Seguel Alfredo

Tres proyectos de país en disputa en las elecciones presidenciales 2025

Hace 2 días

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano