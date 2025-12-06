Insólito: Cuentas trolls por Kast culpan a periodistas por debacle de su candidato en debates con Jeannette Jara

Desesperación digital: operadores pro-Kast atacan a periodistas ante debacle de su candidato

A pocos días del crucial debate de la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y en la recta final hacia la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre, operadores digitales trolls de la campaña de José Antonio Kast han desplegado una insólita estrategia de acoso.

Ante el pobre desempeño del candidato republicano en el último debate de ARCHI, cuentas han intentado justificar el pobre desempeño de su candidato. Una de ellas, con el usuario “D я e S S ”, @DRESTRUM__Pl, publicó: “🔴 GRAVÍSIMO: Analistas confiesan que los periodistas ayudaron a Jeannette Jara en el debate ARCHI”, acompañado de un video editado de 20 segundos.

Otra cuenta, “AAD”, replicó la conspiración, advirtiendo: “Estaremos atentos a debate Anatel el Martes y ver como se manejan los periodistas designados, coludidos con @jeannette_jara”, y procedió a nombrar y señalar a cinco periodistas mujeres, en un acto que raya en la intimidación.

Esta operación digital desesperada busca crear un clima de persecución y deslegitimación previo al encuentro en Anatel, intentando prejustificar un posible nuevo tropiezo de Kast y sembrando dudas sobre la imparcialidad de la prensa, más aún, con medios donde la gran mayoría, obedece a capitales de la derecha empresarial.

Esta táctica evidencia el pánico en un sector del entorno Kast tras un desempeño considerado ampliamente deficitario, y pretende desplazar el fujo del análisis programático y de ideas hacia una guerra sucia en redes sociales.

El trasfondo de esta campaña de acoso no es casual. Analistas y encuestas han coincidido en señalar el claro triunfo de Jeannette Jara en el debate ARCHI. Mauricio Morales, analista político, fue contundente: “Ha sido el mejor debate de Jeannette Jara desde que es candidata. Fue un debate desfavorable para José Antonio Kast”.

Esta evaluación se vio respaldada por datos concretos: la encuesta Panel Ciudadano UDD reveló que un 6% de los consultados cambió su preferencia tras el debate, y un 53% reforzó su voto. Un 41 % cree que Jara estuvo mejor y un 40 % Kast, esto en contra posición a las encuestas empresariales que dan amplia ventaja al candidato de la ultraderecha.