Abogada denuncia interceptaciones telefónicas ilegales de Carabineros

Manuela Royo reveló que su privacidad fue vulnerada en el marco de investigaciones judiciales en el Wallmapu.

Abogada denuncia interceptaciones telefónicas ilegales de Carabineros
Autor: Ivette Barrios
Ivette Barrios

Manuela Royo reveló que su privacidad fue vulnerada en el marco de investigaciones judiciales en el Wallmapu.

A través de sus redes sociales y en conversación con El Ciudadano, la abogada Manuela Royo denunció que su teléfono personal fue intervenido ilegalmente por Carabineros de Chile durante 2017, sin saber exáctamente hasta cuándo. Esta vulneración ocurrió mientras ejercía su labor como defensora de comuneros mapuche y se encontraba en pleno proceso de embarazo.

Royo explicó que este espionaje se gestó bajo el amparo de la Ley de Inteligencia y en el contexto del Caso Huracán, causa que desnudó la creación de pruebas falsas por parte de la policía uniformada. Según detalla la profesional, la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó estas interceptaciones tras solicitudes específicas de la Unidad de Inteligencia de Carabineros, afectando también a sus colegas Karina Riquelme y Nelson Miranda.

La abogada recordó que estas prácticas de vigilancia no terminaban en el teléfono, ya que durante el juicio Luchsinger Mackay detectó la presencia de policías vigilando su domicilio particular. Para Royo, estas situaciones son parte de una persecución habitual contra quienes asumen la defensa de causas indígenas en la Araucanía: “Lamentablemente se vive para quienes somos defensoras y defensores de derechos humanos aquí en el sur de Chile”, afirmó.

Respecto a las acciones legales, confirmó que existe una querella presentada sobre estos hechos, pero aseguró que hasta la fecha no existe un avance real en la investigación. Según su punto de vista, esta parálisis judicial dejaría en evidencia la profunda falta de protocolos estatales para proteger a los abogados que trabajan en zonas de conflicto y alta exposición mediática.

Finalmente, la defensora enfatizó que esta intervención de la privacidad de forma ilegal por parte del Estado representa una carga desmedida para quienes defienden los derechos humanos. Pese a conocer los riesgos de su labor, Royo subrayó que no se debe normalizar el espionaje ni el hostigamiento hacia los profesionales que velan por el debido proceso en causas criminalizadas.

Relacionados

Ivette Barrios

Escuchas policiales atribuyen a conservador Yáber la estrategia para salvar a Ulloa: el juez enfrenta acusación en el Senado con flanco abierto

Hace 1 mes
Ivette Barrios

Interceptan al último: Israel aborda al “Marinette” y la Flotilla habla de 42 barcos detenidos y 473 tripulantes

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Doble golpe a la ayuda humanitaria para Gaza: Israel intercepta la Flotilla de la Libertad luego del asalto a la Sumud

Hace 2 meses
Ivette Barrios

“Sale toda la delegación diplomática”: Petro expulsa a misión israelí tras interceptación de la Flotilla Sumud cerca de Gaza

Hace 3 meses
Ivette Barrios

“No le tenemos miedo a esta mafia”: Manouchehri y Cicardini exigen a Fiscalía indagar pago de $1,7 millones a diputado republicano Cristián Araya

Hace 4 semanas
Ivette Barrios

Volcamiento con 0,68 de alcohol y queda apercibido: Juan Morstadt, imputado por la desaparición de Julia Chuñil, otra vez en la mira

Hace 3 semanas
Ivette Barrios

Israel Accused of Violating International Law After Intercepting Gaza-Bound Global Sumud Flotilla; Video Shows Greta Thunberg Detained

Hace 3 meses
Ivette Barrios

Fiscalía y PDI lograron la incautación más grande de medicamentos para venta ilegal en el país: 50 toneladas y se encontró hasta fentanilo

Hace 6 días
Ivette Barrios

Testimonio desde el campo de prisioneros más famoso de Israel

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano